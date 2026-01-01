S.A. 16:53 FC Alghero di scena sul campo del Sorso 1930 L’undici allenato da Andrea Peana arriva all’appuntamento reduce dalla vittoria casalinga ottenuta due settimane fa contro l’Atletico Sorso, un successo che ha restituito fiducia e morale all’ambiente



ALGHERO - Dopo la sosta, la FC Alghero torna in campo per la 14ª giornata di andata del campionato di Prima Categoria, girone D. La formazione giallorossa sarà impegnata domenica 4 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 15, sul campo del Sorso 1930. L’undici allenato da Andrea Peana arriva all’appuntamento reduce dalla vittoria casalinga ottenuta due settimane fa contro l’Atletico Sorso, un successo che ha restituito fiducia e morale all’ambiente. In casa FC Alghero permangono tuttavia alcuni dubbi di formazione, con diversi giocatori alle prese con l’influenza che verranno valutati fino all’ultimo dallo staff tecnico. Nonostante l’ultima posizione in classifica, la squadra algherese ha mostrato segnali di crescita e solidità, elementi che fanno ben sperare in vista del prosieguo della stagione.



A spronare il gruppo è il presidente Andrea Alessandrini, che lancia un messaggio forte e chiaro in questo inizio di nuovo anno: «Il 2025 ci ha messo alla prova. Ci ha tolto certezze, punti, entusiasmo, ma non la voglia di lottare. Il 2026 non sarà un anno facile, sarà l’anno in cui capiremo chi siamo davvero. Resilienza significa una cosa sola: cadere, rialzarsi e tornare in campo più duri di prima, senza alibi, senza scuse. Ogni allenamento conta. Ogni partita è una battaglia. Ogni maglia sudata è rispetto per questa città. Il riscatto non si chiede, si conquista. E nel 2026 vorrei una sola cosa: una squadra che esce dal campo sapendo di aver dato tutto». La trasferta di Sorso rappresenta dunque un banco di prova importante per misurare carattere, determinazione e spirito di sacrificio di una FC Alghero chiamata a trasformare i segnali positivi in continuità di risultati.