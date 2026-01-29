Alguer.it
Cor 18:42
Luigi De Magistris al Teatro Astra
Dal suo appassionato racconto personale di pubblico ministero in Calabria prima e di sindaco di Napoli poi, Luigi de Magistris porta sul palcoscenico di Sassari un pezzo di storia italiana fino ai giorni nostri
Luigi De Magistris al Teatro Astra

SASSARI - Lo spettacolo punta i riflettori su storie costituzionalmente orientate, partendo dall'attenta narrazione di quei sistemi di potere che impediscono la piena realizzazione democratica di un paese e che ne ostacolano l'attuazione costituzionale, per arrivare alla rievocazione di momenti di grande risveglio collettivo e partecipazione popolare.

Dal suo appassionato racconto personale di pubblico ministero in Calabria prima e di sindaco di Napoli poi, Luigi de Magistris porta sul palcoscenico un pezzo di storia italiana fino ai giorni nostri. Un racconto che diventa storia collettiva di impegno civile, un inno alla non rassegnazione e all'attuazione dal basso della Costituzione. Arriva al Teatro Astra di Sassari martedì 3 marzo per una data organizzata da Roble Factory. Monologo di e con Luigi de Magistris, video di Carlo Iavazzo, regia di Andrea de Goyzueta.
