Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloTeatro › Tedeschi e Caprioglio in scena ad Alghero
S.A. 18:21
Tedeschi e Caprioglio in scena ad Alghero
“Plaza Suite”, fortunata commedia di Neil Simon, nella traduzione italiana di Roberta Conti, con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio: giovedì 21 gennaio debutto ad Alghero. Nei giorni seguenti tappe a Ozieri, Meana Sardo e Sanluri
Tedeschi e Caprioglio in scena ad Alghero

ALGHERO - Un vivido affresco di varia umanità con “Plaza Suite”, fortunata commedia di Neil Simon, nella traduzione italiana di Roberta Conti, con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, in scena con Gianluca Delle Fontane, Andrea Bezzi e Giulia Galizia, con scenografia di Andrea Bianchi e costumi di Sonia Cammarata, per la regia di Ennio Coltorti – produzione Skyline Productions, Savà / Produzioni Creative e La Contrada / Teatro Stabile di Trieste. La pièce, da cui è stato tratto l'omonimo film con Walter Matthau, Maureen Stapleton, Barbara Harris e Lee Grant, diretto da Arthur Hiller (il regista di “Love Story” ) sbarca nell'Isola sotto le insegne della Stagione di Prosa 2025-2026 organizzata dal CeDAC Sardegna: dopo il debutto in prima regionale giovedì 22 gennaio alle 21 al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero, è in programma venerdì 23 gennaio alle 21 al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri, sabato 24 gennaio alle 21 al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo e infine domenica 25 gennaio alle 20.30 al Teatro Comunale “Akinu Congia” di Sanluri.

La brillante commedia è ambientata in un lussuoso appartamento di un grande albergo, dove si avvicendano ricchi clienti che si mettono a nudo rivelando le proprie fragilità e le proprie inquietudini, quasi a sottolineare che il denaro non garantisce la felicità: tre coppie più o meno affiatate discutono i loro problemi, tra crisi e tradimenti, litigi e riconciliazioni. L'elegante cornice sembra quasi accentuare le dissonanze e le note caratteriali, l'imprevedibilità dell'esistenza e l'irrequietezza dell'animo umano: intorno alla moglie di un importante e impegnatissimo imprenditore, che sceglie la suite per festeggiare l'anniversario delle nozze, a due (potenziali) amanti clandestini e a due genitori preoccupati per l'imminente matrimonio della figlia, si muovono camerieri e fattorini dell'hotel e persino una fin troppo premurosa segretaria.

Tra incomprensioni, equivoci e rivelazioni, Neil Simon mette in evidenza con pungente umorismo, lasciando affiorare i pensieri e le emozioni accuratamente celati, la complessità della natura umana e la necessità di salvare le apparenze, la forza delle passioni e l'ipocrisia della società.
“Plaza Suite” descrive tre situazioni diverse, ma in un certo senso complementari, per una riflessione sulla vita di coppia tra amori e tradimenti, relazioni complicate, ormai logorate dall'abitudine e imprigionate dentro dinamiche difficili da scardinare, quando il desiderio ha da tempo lasciato il posto alla tenerezza o alla reciproca sopportazione, dover tuttavia non manca il gusto per la trasgressione, magari extraconiugale, pur sempre nel rispetto delle convenzioni, a fronte del nuovo galateo sentimentale delle giovani generazioni.

Nella foto: Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi in scena
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:30
Due a appuntamenti a Lo Teatrì di Alghero
Giovedì 22 si esibirà la musicista sarda Silvia Lovicario. Sabato 24 sarà ospite Giuseppe Boy con "La breve storia del fu Mattia Pascal" prodotto da "Il Crogiuolo" compagnia sarde tra le più longeve e presenti nel teatro sardo
14/1La parola di Don Milani in scena ad Alghero
7/1Lopez e Solenghi sul palco di Sassari
3/1Brindisi con la lirica al Teatro Civico
16/12Goldoni a teatro in catalano di Alghero
18/12Lo spettacolo di Marilú D´Andria a Lo Teatrì
10/12La favola di Luca Scognamillo a teatro
10/12FestivAlguer: performance nel fine settimana
4/12Nuova storia per bambini al Teatro Astra
4/12Sicurezza e lavoro: serata al Civico di Sassari
3/12Arti di strada al 23° FestivAlguer
« indietro archivio teatro »
21 gennaio
Einstein Telescope, bando per 6 posti di lavoro
21 gennaio
Microchip gratuito per 40 cani a Sassari
21 gennaio
Casa in fiamme in Viale Europa



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)