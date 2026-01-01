Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloTeatro › Due a appuntamenti a Lo Teatrì di Alghero
S.A. 11:30
Due a appuntamenti a Lo Teatrì di Alghero
Giovedì 22 si esibirà la musicista sarda Silvia Lovicario. Sabato 24 sarà ospite Giuseppe Boy con "La breve storia del fu Mattia Pascal" prodotto da "Il Crogiuolo" compagnia sarde tra le più longeve e presenti nel teatro sardo
Due a appuntamenti a Lo Teatrì di Alghero

ALGHERO - Due appuntamenti a Lo Teatrí, il piccolo teatro in via Manzoni ad Alghero. Giovedì 22 alle ore 20 sarà protagonista Silvia Lovicario, musicista sarda trasferitasi nel 2015 a Brescia per studiare presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, dove si è diplomata in canto jazz e ha potuto incontrare la viola da gamba, strumento rinascimentale e barocco. Silvia Lovicario presenterà nel suo concerto, brani del suo album "Prato lavico", recentemente ospite in TV dalla Gialappa's; vincitrice di Musicultura e ospite di Radio tre, questa presenza nei palinsesti nazionali è a dimostrare il grande interesse per la sua originalità e bravura.

Sabato 24, sempre alle ore 20, approderà Giuseppe Boy con "La breve storia del fu Mattia Pascal" prodotto da "Il Crogiuolo" compagnia sarde tra le più longeve e presenti nel teatro sardo. L'adattamento teatrale di Boy riprende i temi centrali pirandelliani: la crisi esistenziale, il contrasto tra essere e apparire, la maschera sociale e la prigionia dell'identità. Giuseppe Boy, attore di teatro di lunga esperienza, da alcuni anni prestato anche al Cinema e protagonista di tanti film, per citarne alcuni " Il mostro; La cosa del diavolo; Figlia mia; La sedia, etc" . Nelle sale è adesso presente nella parte del padre di Grazia Deledda nel film "Grazia". Commenta Ignazio Chessa, fondatore di Lo Teatrí :«Il mio desiderio di presentare un Teatro e una Cultura indipendente, mi porta a conoscere e fare conoscere artisti emergenti e di lungo corso che si appassionano al piccolo Teatro che sogna in grande». Il prossimo aprile sarà replicato il progetto "Lo Teatrí a New York" nel quale Chessa, presenterà i suoi spettacoli in diversi contesti culturali nella grande mela.
21 gennaio
Casa in fiamme in Viale Europa
21 gennaio
Cercasi mozzo ad Alghero: selezione
21 gennaio
Alghero e Olbia volano su Lione e Siviglia



