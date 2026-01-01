Cor 10:37 L’Il·lusionista nel salone della Mercede Sabato 31 gennaio nel Salone-Teatro della Chiesa della Mercede ad Alghero, alle ore 18.30 verrà rappresentata una nuova commedia di Guido Sari, dal titolo L’Il·lusionista.



ALGHERO - Già da anni l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer, che organizza la messa in scena delle commedie dello stesso autore, nel suo tentativo di recupero della lingua locale, utilizza l’algherese come mezzo espressivo che vada oltre i limiti della realtà cittadina. Tuttavia le commedie, lontane dai copioni della tradizione teatrale vernacolare, hanno anche un loro valore letterario per le scelte tematiche e per gli spunti di riflessione che suscitano.



L’Il·lusionista presenta diversi livelli di lettura: è leggibile, infatti, sia come racconto fantastico, sia come metafora di un potere occulto che all’insaputa dei più controlla e condiziona i comportamenti umani. Nel primo caso i personaggi, di cui si parla nella prima scena della pièce, un illusionista e uno stuolo di filantropi conferenzieri, giunti numerosi e all’improvviso in una tranquilla città non identificata, possono essere visti come una legione di demoni che, per portare gli uomini alla perdizione, organizzano convegni e spettacoli di illusionismo in cui si insegna che i vincoli morali impediscono il raggiungimento della felicità. Nel secondo caso i misteriosi personaggi sono da interpretare come abili persuasori al soldo di élite oligarchiche globali decise a ridurre gli uomini in schiavitù psicologica pur lasciando loro l’illusione di essere liberi. Élite che, anch’esse, per attuare i loro piani, tentano in tutti i modi di eliminare drasticamente il senso etico e il pensiero autonomo.



Nello svolgersi della trama si assisterà alla metamorfosi che vivranno tutti coloro che con entusiasmo, lasciandosi manipolare, hanno abbracciato le idee propagandate dall’illusionista e dai conferenzieri. Gli attori del Teatre de Veus, che daranno vita alla commedia, sono: Giancarlo Ballone, Carmelo Caria, Franca Chessa, Anna Maria De Ruberto, Adele Ibba, Nina Ibba, Vanna Lobrano, Antonio Piga, Daniela Riu, Salvor Ruggiu, Agostino Salis, Nanda Salis, Tore Sotgiu, Paolo Zicconi.