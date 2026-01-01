Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaTeatroL’Il·lusionista nel salone della Mercede
Cor 10:37
L’Il·lusionista nel salone della Mercede
Sabato 31 gennaio nel Salone-Teatro della Chiesa della Mercede ad Alghero, alle ore 18.30 verrà rappresentata una nuova commedia di Guido Sari, dal titolo L’Il·lusionista.
<i>L’Il·lusionista</i> nel salone della Mercede

ALGHERO - Già da anni l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer, che organizza la messa in scena delle commedie dello stesso autore, nel suo tentativo di recupero della lingua locale, utilizza l’algherese come mezzo espressivo che vada oltre i limiti della realtà cittadina. Tuttavia le commedie, lontane dai copioni della tradizione teatrale vernacolare, hanno anche un loro valore letterario per le scelte tematiche e per gli spunti di riflessione che suscitano.

L’Il·lusionista presenta diversi livelli di lettura: è leggibile, infatti, sia come racconto fantastico, sia come metafora di un potere occulto che all’insaputa dei più controlla e condiziona i comportamenti umani. Nel primo caso i personaggi, di cui si parla nella prima scena della pièce, un illusionista e uno stuolo di filantropi conferenzieri, giunti numerosi e all’improvviso in una tranquilla città non identificata, possono essere visti come una legione di demoni che, per portare gli uomini alla perdizione, organizzano convegni e spettacoli di illusionismo in cui si insegna che i vincoli morali impediscono il raggiungimento della felicità. Nel secondo caso i misteriosi personaggi sono da interpretare come abili persuasori al soldo di élite oligarchiche globali decise a ridurre gli uomini in schiavitù psicologica pur lasciando loro l’illusione di essere liberi. Élite che, anch’esse, per attuare i loro piani, tentano in tutti i modi di eliminare drasticamente il senso etico e il pensiero autonomo.

Nello svolgersi della trama si assisterà alla metamorfosi che vivranno tutti coloro che con entusiasmo, lasciandosi manipolare, hanno abbracciato le idee propagandate dall’illusionista e dai conferenzieri. Gli attori del Teatre de Veus, che daranno vita alla commedia, sono: Giancarlo Ballone, Carmelo Caria, Franca Chessa, Anna Maria De Ruberto, Adele Ibba, Nina Ibba, Vanna Lobrano, Antonio Piga, Daniela Riu, Salvor Ruggiu, Agostino Salis, Nanda Salis, Tore Sotgiu, Paolo Zicconi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21/1Lo Teatrì Alghero: doppio appuntamento
21/1Tedeschi e Caprioglio in scena ad Alghero
14/1La parola di Don Milani in scena ad Alghero
7/1Lopez e Solenghi sul palco di Sassari
3/1Brindisi con la lirica al Teatro Civico
16/12Goldoni a teatro in catalano di Alghero
18/12Lo spettacolo di Marilú D´Andria a Lo Teatrì
10/12La favola di Luca Scognamillo a teatro
10/12FestivAlguer: performance nel fine settimana
4/12Nuova storia per bambini al Teatro Astra
« indietro archivio teatro »
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
26 gennaio
«La rottamazione non è in vigore, si prosegue»
26 gennaio
Ecobox e roditori anche in inverno



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)