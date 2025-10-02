Alguer.it
Olmedo-Fc Alghero: è quasi derby
Vigilia del derby per l´Olmedo calcio, in questa seconda giornata di campionato. I biancoverdi, affronteranno l´FC Alghero dopo la sconfitta casalinga, di misura, contro il Badesi
Olmedo-<i>Fc</i> Alghero: è quasi derby

OLMEDO - Il match si giocherà domenica 5 ottobre ad Olmedo, dove i giallorossi hanno trovato l'ospitalità da parte del Comune per disputare le gare casalinghe,per la stagione in corso. Una gara che ha il sapore di derby, vista la presenza di ex giocatori dell' Olmedo ma anche di tanti ragazzi algheresi presenti nelle due compagini.

«Affronteremo la seconda giornata nuovamente in casa, in quello che rappresenta, forse, un derby locale ma che è una gara di campionato importantissima come tutte le altre. Entrambi ci giochiamo un posto salvezza.Questo campionato è tosto ed è importante solo fare punti prima possibile. Spero sia un match corretto, una domenica di sport, senza inutili rivalità o campanilismi» afferma l'allenatore dell'Olmedo, Adriano Serra.

