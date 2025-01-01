Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSaluteAnimali › Dermatite bovina, estinti focolai nel sassarese
Cor 17:06
Dermatite bovina, estinti focolai nel sassarese
La Asl di Sassari ha estinto i focolai di dermatite nodulare bovina del Nord Ovest Sardegna: Un grande lavoro di squadra, che ha visto uniti i Veterinari, ma anche allevatori, amministratori e forze dell’ordine ha dichiarato il Commissario della Asl di Sassari Paolo Tauro
Dermatite bovina, estinti focolai nel sassarese

SASSARI - Negli ultimi tre mesi sono stati abbattuti 725 bovini ed estinti 9 focolai di dermatite nodulare bovina che si sono registrati nel territorio della Asl di Sassari, tra Benetutti, Bono, Bottidda e Burgos, comuni adiacenti al cluster originario della provincia di Nuoro. In questi giorni si sono concluse le operazioni di estinzione dei focolai, con l’abbattimento e smaltimento dei capi bovini infetti, oltre alla disinfestazioni e disinfezioni dei siti e al proseguo della campagna di vaccinazione degli animali.

«Un'attività straordinaria che ha visto impegnati i Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Nord Sardegna che, in pochissimo tempo e con molte difficoltà, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano regionale, dimostrando eccellenti doti professionali e umane, indispensabili dinanzi ad una simile emergenza. Questa Azienda ha messo a disposizione ingenti risorse economiche per garantire tali attività e, nei prossimi giorni, provvederà ad anticipare la liquidazione agli allevatori degli indennizzi previsti per gli animali abbattuti» ha detto il Commissario Paolo Tauro.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
30/9Sassari: nuova sede dell´anagrafe canina
22/9Sassari: spara al cane con una carabina
17/9Blue Tongue: indennizzi per 26 milioni
10/9Indennizzi dermatite bovina: via libera a direttive
10/9Anagrafe canina: calendario settembre
8/9Vespa velutina, nessun allarmismo
7/9Canile Primavera al Comune
2/9Canile, 6.500 firme ad Alghero
28/8Canile Primavera: 6500 firme in due giorni
25/8Dermatite: frenata contagi e appello alle vaccinazioni
« indietro archivio animali »
4 ottobre
Alghero 17 ore a secco: martedì disagi
4 ottobre
C’è anche Trump nella Toilet Museum di Alghero
2 ottobre
Addio a Don Potito Niolu



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)