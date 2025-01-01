Cor 17:06 Dermatite bovina, estinti focolai nel sassarese La Asl di Sassari ha estinto i focolai di dermatite nodulare bovina del Nord Ovest Sardegna: Un grande lavoro di squadra, che ha visto uniti i Veterinari, ma anche allevatori, amministratori e forze dell’ordine ha dichiarato il Commissario della Asl di Sassari Paolo Tauro



SASSARI - Negli ultimi tre mesi sono stati abbattuti 725 bovini ed estinti 9 focolai di dermatite nodulare bovina che si sono registrati nel territorio della Asl di Sassari, tra Benetutti, Bono, Bottidda e Burgos, comuni adiacenti al cluster originario della provincia di Nuoro. In questi giorni si sono concluse le operazioni di estinzione dei focolai, con l’abbattimento e smaltimento dei capi bovini infetti, oltre alla disinfestazioni e disinfezioni dei siti e al proseguo della campagna di vaccinazione degli animali.



«Un'attività straordinaria che ha visto impegnati i Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Nord Sardegna che, in pochissimo tempo e con molte difficoltà, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano regionale, dimostrando eccellenti doti professionali e umane, indispensabili dinanzi ad una simile emergenza. Questa Azienda ha messo a disposizione ingenti risorse economiche per garantire tali attività e, nei prossimi giorni, provvederà ad anticipare la liquidazione agli allevatori degli indennizzi previsti per gli animali abbattuti» ha detto il Commissario Paolo Tauro.