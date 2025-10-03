Cor 12:35 Benessere universitario: risultati progetto Prisma L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 ottobre dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Biblioteca Universitaria di Sassari in Piazza Fiume



SASSARI - L’Università degli Studi di Sassari presenta i risultati del primo anno di PRISMA (Promuovere Risorse Individuali e Sociali nel Mondo Accademico), progetto volto alla promozione del benessere accademico. L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 ottobre dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Biblioteca Universitaria di Sassari in Piazza Fiume. Il progetto PRISMA di cui l’Ateneo è partner, con la responsabilità scientifica della prof.ssa Patrizia Patrizi, ha coinvolto 8 Atenei italiani e 1 AFAM – Alta formazione artistica e musicale. Nel dettaglio: Università degli studi di Ferrara come Ente Capofila, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi di Parma e l’Istituto AFAM Accademia di Belle Arti di Venezia.



PRISMA è stato finanziato con i fondi ministeriali PROBEN (Avviso n. 1159 del 25-07-2023) e realizzato grazie al costante e attento supporto amministrativo del DUMAS e del Servizio Orientamento. PRISMA ha avuto come obiettivo principale la promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca e la prevenzione delle dipendenze attraverso interventi mirati. Seminari, spazi di ascolto, attività sportive, azioni di comunità in collaborazione con l’ERSU, interventi di counseling e supporto psicologico hanno coinvolto non solo studenti, ma anche docenti e personale tecnico-amministrativo, contribuendo a costruire un ambiente universitario più inclusivo e attento alle persone.



Tra le iniziative principali: la rilevazione quali-quantitativa del benessere e degli stili di vita, a cui hanno partecipato 14.870 studenti in totale di cui circa 800 dell’Ateneo di Sassari; attività individuali di counseling e sostegno psicologico presso il Servizio di counseling di Ateneo, con 185 richieste di intervento da febbraio 2025 a oggi; 16 giornate di sensibilizzazione e formazione per studenti e personale docente e non docente; attività sportive in collaborazione con il CUS-Centro universitario sportivo di Sassari (es. tennis, atletica leggera, vela); circle tra studenti per discutere e confrontarsi sulla vita universitaria e su come migliorarne la qualità, nonché per promuovere il senso di comunità accademica.



L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore Gavino Mariotti, di Lucia Cardone (Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali), Giovanna Maria Meloni (Responsabile dell’Ufficio Orientamento), Tullio Garau (Presidente Ordine Psicologi e Psicologhe della Sardegna), Daniele Maoddi (Presidente dell’ERSU di Sassari) e Antonio Bilotta (Presidente Rappresentanti studenti). Seguiranno gli interventi di Patrizia Patrizi, Delegata del Rettore per il benessere, Ernesto Lodi, coordinatore delle azioni progettuali PRISMA, Nicola Giordanelli, Presidente del CUS di Sassari, nonché dell’intero staff del progetto che illustrerà i risultati raggiunti nelle diverse aree di intervento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Patrizia Patrizi (patrizi@uniss.it) ed Ernesto Lodi (elodi@uniss.it).