Intelligenza Artificiale: formazione a Sassari Gli incontri in presenza si tengono presso la Camera di Commercio di Sassari, in via Roma 74. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi tramite il form dedicato, data la limitazione dei posti



SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari ha dato il via a un nuovo e cruciale percorso di approfondimento sull’Intelligenza Artificiale (IA) applicata, segnando un passo decisivo nell'ambito del progetto I-Lab – Centro di Competenza Digitale e dell’Accademia Digitale. L'iniziativa, pensata per diffondere la cultura digitale e consolidare nuove competenze professionali, è realizzata in collaborazione con H-FARM Business School, polo formativo di eccellenza nel campo dell’innovazione.



Il percorso, intitolato “Intelligenza Artificiale nel commercio, artigianato e turismo”, è strutturato in quattro seminari tematici gratuiti, pensati per accompagnare aziende e professionisti del territorio in una concreta esperienza di crescita e trasformazione digitale. Il ciclo di eventi non è isolato, ma si arricchisce tappa dopo tappa, preparando i partecipanti all'acquisizione di competenze pratiche e immediatamente applicabili. Agli iscritti che frequenteranno almeno tre dei quattro incontri sarà rilasciato un Open Badge, un attestato digitale che certifica l'acquisizione di competenze specifiche e di una visione contemporanea dell’impresa. Inoltre, i partecipanti potranno usufruire di fino a 3 ore di affiancamento personalizzato con i docenti.



Dopo l'evento su Intelligenza Artificiale: Commercio, Vendite e CRM che ha messo a fuoco l'applicazione dell'IA nei processi di vendita e nella gestione delle relazioni con il cliente, seguiranno:

22 Ottobre 2025 | Intelligenza Artificiale: Turismo ed Enologia (Online): Il seminario successivo si concentrerà sull'impiego dell'IA per innovare il settore turistico e la filiera enologica, ambiti chiave per l'economia locale; 12 Novembre 2025 | Intelligenza Artificiale: Operations e Logistica (Online): Il terzo appuntamento affronterà come l'IA possa ottimizzare la gestione delle operazioni e la logistica aziendale; 11 Dicembre 2025 | Intelligenza Artificiale: Digital Marketing e Artigianato (In presenza): L'incontro conclusivo, che si terrà in presenza a Sassari, esplorerà l'uso dell'IA nelle strategie di digital marketing e nelle lavorazioni del settore artigianale.