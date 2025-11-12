Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariEconomiaEnogastronomia › Intelligenza Artificiale: formazione a Sassari
Cor 7:33
Intelligenza Artificiale: formazione a Sassari
Gli incontri in presenza si tengono presso la Camera di Commercio di Sassari, in via Roma 74. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi tramite il form dedicato, data la limitazione dei posti
Intelligenza Artificiale: formazione a Sassari

SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari ha dato il via a un nuovo e cruciale percorso di approfondimento sull’Intelligenza Artificiale (IA) applicata, segnando un passo decisivo nell'ambito del progetto I-Lab – Centro di Competenza Digitale e dell’Accademia Digitale. L'iniziativa, pensata per diffondere la cultura digitale e consolidare nuove competenze professionali, è realizzata in collaborazione con H-FARM Business School, polo formativo di eccellenza nel campo dell’innovazione.

Il percorso, intitolato “Intelligenza Artificiale nel commercio, artigianato e turismo”, è strutturato in quattro seminari tematici gratuiti, pensati per accompagnare aziende e professionisti del territorio in una concreta esperienza di crescita e trasformazione digitale. Il ciclo di eventi non è isolato, ma si arricchisce tappa dopo tappa, preparando i partecipanti all'acquisizione di competenze pratiche e immediatamente applicabili. Agli iscritti che frequenteranno almeno tre dei quattro incontri sarà rilasciato un Open Badge, un attestato digitale che certifica l'acquisizione di competenze specifiche e di una visione contemporanea dell’impresa. Inoltre, i partecipanti potranno usufruire di fino a 3 ore di affiancamento personalizzato con i docenti.

Dopo l'evento su Intelligenza Artificiale: Commercio, Vendite e CRM che ha messo a fuoco l'applicazione dell'IA nei processi di vendita e nella gestione delle relazioni con il cliente, seguiranno:
22 Ottobre 2025 | Intelligenza Artificiale: Turismo ed Enologia (Online): Il seminario successivo si concentrerà sull'impiego dell'IA per innovare il settore turistico e la filiera enologica, ambiti chiave per l'economia locale; 12 Novembre 2025 | Intelligenza Artificiale: Operations e Logistica (Online): Il terzo appuntamento affronterà come l'IA possa ottimizzare la gestione delle operazioni e la logistica aziendale; 11 Dicembre 2025 | Intelligenza Artificiale: Digital Marketing e Artigianato (In presenza): L'incontro conclusivo, che si terrà in presenza a Sassari, esplorerà l'uso dell'IA nelle strategie di digital marketing e nelle lavorazioni del settore artigianale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
2/10Agroalimentare e vini: Regione a Colonia e Chicago
29/9«Oktoberfest, successo a Maria Pia»
25/9Ràfia, 3 bicchieri del Gambero Rosso
18/9Alghero saluta l´estate con Akènta Sunset Party
18/9Appetitosamente: Siddi capitale del buon cibo
9/9Ritorna il Cavidani Alguerès
3/9Costa Rei Wine Festival
26/8Borutta: più di 2mila presenze alla Festa del Gelato
22/8Stintino Wine Festival con 9 cantine in festa
21/8Vino e olio: ai Fois di Alghero 8 premi al WineHunter
« indietro archivio enogastronomia »
5 ottobre
Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna
8 ottobre
Gianmarco Manca: 15 anni dalla sua scomparsa
8 ottobre
Ad Alghero il Generale Rizzo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)