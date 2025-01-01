Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaUniversità › Mobilità giovanile, 300 mila euro per l´Erasmus plus
S.A. 20:05
Mobilità giovanile, 300 mila euro per l´Erasmus plus
Il finanziamento, proveniente dalla legge regionale n. 3 del 2009, andrà a otto associazioni sarde di comprovata esperienza, accreditate presso le istituzioni europee, che dovranno fornire una attività di orientamento e promozione nel campo degli scambi internazionali
Mobilità giovanile, 300 mila euro per l´Erasmus plus

CAGLIARI - Orientare i giovani verso la scelta dei progetti di mobilità giovanile, alla filosofia e all’etica degli scambi internazionali. Con questo obiettivo la giunta regionale, su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas, ha deliberato di stanziare trecentomila euro per il 2025 per l’organizzazione di eventi rivolti alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i 35 anni perché possano comprendere i valori e le opportunità del partecipare alle iniziative di mobilità interculturale.

Il finanziamento, proveniente dalla legge regionale n. 3 del 2009, andrà a otto associazioni sarde di comprovata esperienza, accreditate presso le istituzioni europee, che dovranno fornire una attività di orientamento e promozione nel campo degli scambi internazionali. I progetti prevedono sia la mobilità o scambi di giovani sardi fuori dalla Sardegna che la mobilità o scambi di giovani verso la Sardegna. Gli incontri devono ovviamente coinvolgere le autonomie scolastiche secondarie di secondo grado e le consulte giovanili.

«Con questo intervento – ha affermato l’assessora Portas – vogliamo favorire la conoscenza da parte dei nostri giovani di questo tipo di opportunità che, sebbene esista da molti anni, ancora non tutte e tutti conoscono. Per promuovere questo tipo di esperienza e formazione dobbiamo spiegarla nel migliore dei modi possibili, e le persone che dentro le associazioni si occupano di scambi internazionali sono le più adatte a fare questo tipo di orientamento, dare tutte le informazioni nel modo più dettagliato ed esaustivo e sensibilizzare ai dell’etica e della democrazia coinvolgendoli in questi processi di scambio culturale».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
6/10Ad Alghero la summer school "Invisible Matters"
6/10Benessere universitario: risultati progetto Prisma
4/10Architettura celebra Silvano Tagliagambe
3/10Uniss a sostegno degli studenti palestinesi
19/9Notte dei Ricercatori all´Università di Sassari
22/8Online il bando ricerca scientifica
1/8Studio di Agraria Uniss su Biological Reviews
27/7Borse di studio Ersu: bando
25/7Censis: Veterinaria a Sassari è la prima in Italia
25/7Università: pioggia di euro su Olbia
« indietro archivio università »
9 ottobre
Visite specialistiche gratuite ad Alghero
9 ottobre
Grande evento per il Cap d´Any: proposte
5 ottobre
Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)