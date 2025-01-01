S.A. 21:47 Le finali di Eurocup 1 IWBF tornano a Sassari L’evento si disputerà al PalaSerradimigni dal 23 al 26 aprile 2026 e vedrà ai nastri di partenza anche la Dinamo Lab di coach Mathew Foden, pronta a confrontarsi con le migliori formazioni del continente



SASSARI - Per il secondo anno consecutivo, l’International Wheelchair Basketball Federation (IWBF) ha scelto Sassari e la Dinamo Banco di Sardegna per ospitare le Finali di EuroCup 1, la seconda competizione europea per importanza nel panorama del basket in carrozzina. L’evento si disputerà al PalaSerradimigni dal 23 al 26 aprile 2026 e vedrà ai nastri di partenza anche la Dinamo Lab di coach Mathew Foden, pronta a confrontarsi con le migliori formazioni del continente.



Un riconoscimento di grande prestigio per il club biancoblu e per l’intera Sardegna, che conferma la propria capacità di attrarre e gestire eventi internazionali di alto livello, coniugando efficienza organizzativa, accoglienza e passione per il basket. Già nel 2025, infatti, Sassari aveva ospitato con successo la manifestazione vinta dal Galatasaray, offrendo tre giorni di spettacolo cestistico.



Gian Mario Dettori, vicepresidente della Dinamo e dirigente di riferimento della Dinamo Lab, ha commentato così la notizia: «Accogliere nuovamente un evento di questa portata è per noi motivo di grande orgoglio. La fiducia che la federazione internazionale rinnova nei confronti della Dinamo e di Sassari premia la qualità del lavoro svolto da tutta la nostra organizzazione. Sarà un’altra splendida occasione per mostrare la forza del movimento del basket in carrozzina e l’eccellenza della nostra isola come terra di sport e inclusione».