S.A. 11:12 Pallacanestro Alghero sfiora la vittoria contro Cus Cagliari Costruzioni Valentino SAP Alghero nell’ultima giornata del girone di andata cede solo nel finale alla capolista CUS Cagliari, vittoriosa al PalaManchia con il punteggio di 55–51. Nel prossimo turno i giallorossi faranno visita alla CMB Porto Torres



ALGHERO - La Costruzioni Valentino SAP Alghero sfiora l’impresa nell’ultima gara del girone di andata. Si chiude con una prestazione di grande carattere il girone di andata della Divisione Regionale 1 per la Costruzioni Valentino SAP Alghero, che nell’ultima giornata cede solo nel finale alla capolista CUS Cagliari, vittoriosa al PalaManchia con il punteggio di 55–51. La sfida ha messo in evidenza il netto divario di esperienza tra le due formazioni: da un lato un CUS Cagliari solido e abituato a questo livello, con giocatori navigati nella categoria, dall’altro una SAP Alghero giovanissima, scesa in campo con quattro atleti classe 2009 e tre 2010. Tra gli aspetti più significativi della serata, i primi due punti in categoria di Francesco Nieddu, premio al lavoro del settore giovanile e alla fiducia concessa ai più giovani.



La gara si è sviluppata su punteggi molto bassi, frutto di una difesa pressante e continua dei padroni di casa, che però nel primo quarto hanno faticato a trovare ritmo offensivo. Gli ospiti ne hanno approfittato, chiudendo il primo parziale sul 7–16, un vantaggio che faceva presagire una partita in discesa per il CUS. La reazione della SAP Alghero non si è però fatta attendere. Coach Mastropietro, lavorando con intelligenza sulle rotazioni, ha trovato la chiave giusta per cambiare l’inerzia del match. La squadra giallorossa ha alzato l’intensità difensiva e migliorato le scelte offensive, riuscendo a rientrare progressivamente in partita e a chiudere in vantaggio all’intervallo lungo sul 31–29.



Nel terzo quarto il CUS Cagliari è partito forte, riportandosi avanti e chiudendo la frazione sul 38– 43. L’ultimo periodo è stato un continuo tira e molla, con la SAP Alghero più volte capace di farsi sotto e di costruire situazioni importanti per agganciare il risultato. L’esperienza dei cagliaritani ha però fatto la differenza nei possessi decisivi, consentendo agli ospiti di imporsi per 51–55.

Al termine dell’incontro, la società ha voluto sottolineare il valore della prestazione: «Al di là del risultato finale, la società è soddisfatta della prestazione offerta dalla squadra. Affrontare una formazione esperta come il CUS Cagliari con un gruppo così giovane e restare in partita fino all’ultimo possesso è un segnale importante del percorso di crescita intrapreso. Il progetto della Costruzioni Valentino SAP Alghero è fortemente orientato allo sviluppo dei giovani e partite come questa dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta.» Nel prossimo turno la Costruzioni Valentino SAP Alghero sarà attesa da un’altra sfida impegnativa: domenica 11 gennaio i giallorossi faranno visita alla CMB Porto Torres.