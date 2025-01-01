Cor 8:51 «Troppi lavori aperti, attività in ginocchio» Ad intervenire sulla città di Alghero e chiedere più rispetto per le attività commerciali è Marco Lombardi, referente regionale di Mioitalia (movimento imprese ospitalità)



ALGHERO - «Troppi cantieri aperti in piena stagione turistica, cittadini disorientati e attività bloccate. È una situazione insostenibile per Alghero e per chi lavora nel commercio e nell’ospitalità». Ad intervenire è Marco Lombardi, referente regionale di Mioitalia ( movimento imprese ospitalità).



«Ogni anno – denuncia Lombardi – l’organizzazione dei lavori pubblici peggiora. Si aprono cantieri senza alcuna programmazione, lasciando operatori e residenti in balia delle scelte di assessori che non conoscono la realtà del territorio. Invece di restare chiusi negli uffici, scendano in strada a vedere con i propri occhi i disagi che stanno riversando sull’intera città».



Lombardi sottolinea come in diversi casi si tratti di «piccoli lavori che si trascinano per settimane, a volte mesi, costringendo i commercianti a subire chiusure di vie primarie, fondamentali per l’accesso alle loro attività. È inaccettabile – aggiunge – che chi si sacrifica tutto l’anno per mantenere aperta un’attività venga messo in ostaggio da una gestione superficiale dei lavori pubblici». «Chiediamo più tutela e rispetto – conclude Lombardi – per chi paga affitti, garantisce occupazione e offre un servizio continuo alla città. Basta con i cantieri senza logica: Alghero non può permetterselo» conclude.