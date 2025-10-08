Alguer.it
S.A. 16:05
Olbia annuncia Marco Mengoni per Capodanno
La location non è stata ancora ufficializzata ma potrebbe svolgersi nella grande arena del molo 1 bis, già utilizzata per il Jova Beach Party. Olbia è la prima città in Sardegna ad annunciare il super ospite del Capodanno
Olbia annuncia Marco Mengoni per Capodanno

OLBIA - Olbia anticipa tutti e ufficializza il nome di Marco Mengoni sul palco del Capodanno in piazza. Dopo il successo dei Pinguini Tattici nella passata stagione, sarà l'artista già vincitore di Sanremo, ad accogliere il nuovo anno nel capoluogo gallurese. La location non è stata ancora annunciata ma potrebbe svolgersi nella grande arena del molo 1 bis, già utilizzata per il Jova Beach Party.
16:07
Grande evento per il Cap d´Any: proposte
La Fondazione Alghero ha pubblicato l´indagine esplorativa per l´acquisizione di proposte per la programmazione di eventi e spettacoli da realizzarsi nel periodo ricompreso tra il 27 dicembre e il 31 dicembre 2025 presso il Piazzale della Pace
8/10/2025
Il Coro de Iddanoa Monteleone al Teatro Civico
L’iniziativa si pone come un’occasione per rafforzare e celebrare il legame storico e umano che unisce Alghero alla comunità di origine villanovese, rinsaldando un rapporto che affonda le radici nella memoria e nella vita quotidiana di entrambe le realtà. Appuntamento domenica 12 ottobre
8/10/2025
Insulae Lab fa tappa ad Alghero
Il viaggio sonoro della straordinaria produzione originale “Murmuration” - Maria Pia De Vito (voce), Fulvio Sigurtà (tromba) e Huw Warren (pianoforte) - continua ad Alghero domani, 9 ottobre al Poco Loco
9 ottobre
Turismo e cultura: formazione online gratuita
9 ottobre
Visite specialistiche gratuite ad Alghero
9 ottobre
Grande evento per il Cap d´Any: proposte



