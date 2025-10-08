S.A. 16:05 Olbia annuncia Marco Mengoni per Capodanno La location non è stata ancora ufficializzata ma potrebbe svolgersi nella grande arena del molo 1 bis, già utilizzata per il Jova Beach Party. Olbia è la prima città in Sardegna ad annunciare il super ospite del Capodanno



OLBIA - Olbia anticipa tutti e ufficializza il nome di Marco Mengoni sul palco del Capodanno in piazza. Dopo il successo dei Pinguini Tattici nella passata stagione, sarà l'artista già vincitore di Sanremo, ad accogliere il nuovo anno nel capoluogo gallurese. La location non è stata ancora annunciata ma potrebbe svolgersi nella grande arena del molo 1 bis, già utilizzata per il Jova Beach Party.