S.A. 10:16 Ottobre al Poco Loco di Alghero Torna la grande musica dal vivo tra concerti internazionali, jazz, rock e tradizione. Si parte venerdì 3 ottobre con il raffinato concerto delle Escarteen Sisters. Il programma



ALGHERO – Con l’arrivo dell’autunno, il Poco Loco riaccende il suo palco e dà ufficialmente il via alla nuova stagione musicale, confermandosi ancora una volta come punto di riferimento per la musica dal vivo nel nord Sardegna. Ad aprire il mese nel club di via Gramsci sarà JazzAlguer, festival internazionale che porta ad Alghero artisti di fama e progetti di grande valore. Venerdì 3 ottobre inaugura la rassegna il raffinato concerto delle Escarteen Sisters, seguito giovedì 9 ottobre dal nuovo lavoro della cantante Maria Pia De Vito, Murmurations, prodotto da Insula Events.



Venerdì 17 ottobre, sarà invece il turno dei QCBA, formazione jazz-funk direttamente da Londra, per l’ultimo appuntamento 2025 del festival. Ma non è finita qui: venerdì 24 ottobre, il Poco Loco ospiterà il primo concerto autunnale del festival “Non Solo Jazz”, con una band d’eccezione dagli Stati Uniti per la serata Black and Blue– un mix di soul, groove e potenza vocale tutta made in USA.

A chiudere il mese, il 31 ottobre, le finali del Festival CantAlguer, concorso dedicato alla canzone algherese, da anni incubatore di giovani talenti e musica locale.



E oltre alle serate dei Festival tutti i sabato ritornano le migliori cover band Sarde che accompagneranno la programmazione fino alla prossima estate. Il calendario completo di ottobre: Venerdì 3 – Escarteen Sisters (JazzAlguer); Sabato 4 – Milestones (tributo Rolling Stones); Giovedì 9 – Maria Pia De Vito “Murmurations” (Insula Events) • Venerdì10–SerataLatinoAmericana; Sabato 11 Hang Over Rock Band; Venerdì 17 – QCBA (JazzAlguer – from London); Sabato 18 – Bianchi e Berny Pop Band; Venerdì 24 – Black and Blue (Non Solo Jazz – from USA); Sabato 25 – Spotifois Band; Venerdì 31 – Finali Festival CantAlguer.