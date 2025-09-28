Alguer.it
Cor 9:04
Escarteen Sisters protagoniste al JazzAlguer
Il mese di ottobre di Jazzalguer si apre con la doppia data delle Escarteen Sisters che si esibiranno in concerto al Poco Loco e a La Cantina di Alghero
Escarteen Sisters protagoniste al JazzAlguer

ALGHERO - JazzAlguer si prepara a vivere il mese di ottobre che vedrà le ultime date dei concerti, all’interno del cartellone dell’ottava edizione che è stata davvero entusiasmante. Protagoniste le Escarteen Sisters, un quartetto in formato duo, composto da due voci, una viola e un violoncello che vedrà una doppia data, venerdì 3 al Poco Loco (ore 22.30) e sabato 4 a La Cantina (18).

L’ensemble è formato dalle sorelle Flavia (voce e violoncello) e Laia (Voce Viola e Mandolino) Escarteen, i cui strumenti ad arco vibrano in armonia con la voce umana, dando vita a performance al tempo stesso delicate e virtuosistiche. Cantano in catalano, spagnolo, inglese e olandese, incorporando talvolta una lingua inventata da loro.

La loro musica sfugge alle classificazioni tradizionali, intrecciando suggestioni di classica contemporanea, ritmi jazz, radici della musica tradizionale e influenze nate dai loro viaggi ed esperienze personali. Quando si esibiscono in trio con il percussionista Branko Valchev, il pulsare del jazz si fa più intenso, trasformando il concerto in un viaggio musicale immersivo.
28/9/2025
