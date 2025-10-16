Alguer.it
Cor 14:13
Sorso: prendono servizio due medici
Da mercoledì 22 ottobre, prenderanno servizio nell’ambito 1.6 del Distretto di Sassari due nuovi Medici di medicina generale con incarico provvisorio
Sorso: prendono servizio due medici

A partire da mercoledì 22 ottobre, prenderanno servizio nell’ambito 1.6 del Distretto di Sassari due nuovi Medici di medicina generale con incarico provvisorio. Entrambi, inizialmente, presteranno servizio nei locali della Guardia medica di Sorso, in via Giuseppe Dessì, n. 5. Successivamente, si trasferiranno nei locali messi a disposizione dal Comune di Sorso, in in Via Sant’Anna n. 24. Il Distretto di sassari comunica che trattandosi di incarico provvisorio, l’assegnazione al nuovo medico verrà fatta d’ufficio.

A prendere servizio saranno:
Dott. Enrico Giovanni Pilo
Recapito telefonico: 3204783099
Email ambulatorio: ambulatorio.pilo@gmail.com
Orari ambulatorio:
- Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle 13.00
- Martedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle 19.00
Il dottor Enrico Giovanni Pilo prenderà in carico gli ex pazienti del dott. Domenico Bacchi e i pazienti dell’ambito privi di medico

Dott. Gian Gavino Pilo
Recapito telefonico: 3391801416
Email ambulatorio: studiomedicogpilo@gmail.com
Orari ambulatorio:
- Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.00
- Martedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle 13.00
Il dottor Gian Gavino Pilo prenderà in carico gli ex pazienti della dott.ssa Peruzzu Iosetta. Contestualmente alla presa di servizio dei due medici, dal 21 ottobre 2025, il servizio Ascot cesserà la sua attività.
