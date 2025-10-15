Alguer.it
I QCBA accendono il Poco Loco
Cor 11:48
I QCBA accendono il Poco Loco
Il JazzAlguer chiude in bellezza con le blue notes dell’America Jazz. Il quartetto ha dimostrato in tutto e per tutto un eccellente maestria e virtuosità
I <i>QCBA</i> accendono il Poco Loco

ALGHERO – Venerdì sul palco del Poco Loco si sono esibiti direttamente da Londra i QCBA: un quartetto jazz, composto dai due leader Quentin Collins (tromba) e Brandon Allen (Sassofono), affiancati come sempre dall’organista Ross Stanley, in compagnia del batterista Shane Forbes.

L’evento, organizzato dall’ente Bayou Club Events, è stato l’ultimo concerto di chiusura dell’ottava edizione del festival JazzAlguer 2025. Il quartetto ha dimostrato in tutto e per tutto un eccellente maestria e virtuosità con i propri strumenti, regalando al pubblico una pura scarica di vibrazioni, catapultandolo indietro di più di sessant’anni nella musica jazz, funk jazz, art pop e post pop, eseguendo brani di Joe Henderson, Kenny Dorham, Hank Mobley e tanti altri.

Insomma, una vero e proprio viaggio nel mondo jazz, accompagnati mano nella mano dalle blue notes. I due leader, Quentin e Brandon, hanno tenuto molto nel precisare che questi artisti sono stati molto importanti e cruciali per la loro formazione artistica del genere jazz, un genere che da anni amano ascoltare, studiare, ma sopratutto suonare.
