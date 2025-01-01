Cor 8:52 Mercede B, prima partita e prima vittoria La Mercede si impone col punteggio di 88-43 contro il Gabbiano Cagliari, che si è presentato ad Alghero con un roster rinnovato rispetto alla scorsa stagione



ALGHERO - Parte subito forte la Mercede, che grazie al duo Murgia-Derekyuvlieva, 16 punti in due, porta in vantaggio la squadra di casa, Villani e Santoru provano a rispondere, ma le locali chiudono i primi 10' sul 27-11. Il 2° quarto, complici anche le ampie rotazioni, è più equilibrato, Moro, Derekyuvlieva e l'esordiente Vitali, arrivata in estate dal BK90 respingono i tentativi della solita Villani, il parziale è di 11-10 e i primi 20' sì chiudono sul 38-21.



Nel 3° Quarto di fatto si chiude la partita: il parziale di 22-7 costruito grazie a Coni (8) e Douglas (5) fissa il punteggio sul 60-28. «Siamo partiti col piede giusto, vista anche la formula dal campionato, che non prevede i play off, ma una noiosissima fase ad orologio, pertanto ogni partita è fondamentale e bisogna portare a casa la vittoria» dichiara Francesco De Rosa.



«A differenza degli anni precedenti la squadra è più lunga, abbiamo salutato le Fabiana e Deborah Galluccio, Valentina Sini e Giulietta Spiga, abbiamo recuperato Kjolchevska ed è arrivata Vitali, una 2008 che sarà molto utile. Anche Vaicekauskas, arrivata a febbraio 2025, disputerà la stagione dall'inizio e sarà un valore aggiunto. Inoltre il gruppo U17 è stato inserito in pianta stabile nel gruppo della serie B. Valuteremo se sul mercato ci saranno possibilità per rinforzare la rosa, attualmente la più giovane del campionato, soprattutto sotto canestro».