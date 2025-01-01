Alguer.it
Cor 8:52
Mercede B, prima partita e prima vittoria
La Mercede si impone col punteggio di 88-43 contro il Gabbiano Cagliari, che si è presentato ad Alghero con un roster rinnovato rispetto alla scorsa stagione
Mercede <i>B</i>, prima partita e prima vittoria

ALGHERO - Parte subito forte la Mercede, che grazie al duo Murgia-Derekyuvlieva, 16 punti in due, porta in vantaggio la squadra di casa, Villani e Santoru provano a rispondere, ma le locali chiudono i primi 10' sul 27-11. Il 2° quarto, complici anche le ampie rotazioni, è più equilibrato, Moro, Derekyuvlieva e l'esordiente Vitali, arrivata in estate dal BK90 respingono i tentativi della solita Villani, il parziale è di 11-10 e i primi 20' sì chiudono sul 38-21.

Nel 3° Quarto di fatto si chiude la partita: il parziale di 22-7 costruito grazie a Coni (8) e Douglas (5) fissa il punteggio sul 60-28. «Siamo partiti col piede giusto, vista anche la formula dal campionato, che non prevede i play off, ma una noiosissima fase ad orologio, pertanto ogni partita è fondamentale e bisogna portare a casa la vittoria» dichiara Francesco De Rosa.

«A differenza degli anni precedenti la squadra è più lunga, abbiamo salutato le Fabiana e Deborah Galluccio, Valentina Sini e Giulietta Spiga, abbiamo recuperato Kjolchevska ed è arrivata Vitali, una 2008 che sarà molto utile. Anche Vaicekauskas, arrivata a febbraio 2025, disputerà la stagione dall'inizio e sarà un valore aggiunto. Inoltre il gruppo U17 è stato inserito in pianta stabile nel gruppo della serie B. Valuteremo se sul mercato ci saranno possibilità per rinforzare la rosa, attualmente la più giovane del campionato, soprattutto sotto canestro».
19 ottobre
Scontro tra centauri in via Garibaldi
20 ottobre
Tc Alghero, nuova sconfitta con Macerata
20 ottobre
Amatori Rugby Alghero, debutto con vittoria



