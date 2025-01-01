Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaAgricoltura › «Subito un nuovo assessore all´Agricoltura»
Cor 9:09
«Subito un nuovo assessore all´Agricoltura»
Con Satta ormai totalmente delegittimato, il mondo agricolo non può certamente permettersi ancora ritardi o attendere i giochi della politica:la denuncia del Centro Studi Agicoli
«Subito un nuovo assessore all´Agricoltura»

SASSARI - «Il mondo agricolo sardo non può restare ostaggio dei tempi e degli equilibri della politica». Così Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli. «Chiediamo che la sostituzione dell’assessore regionale all’Agricoltura avvenga immediatamente. Ci sono scadenze fondamentali, bandi in corso, pagamenti da sbloccare e misure del CSR e della PAC che richiedono una guida politica pienamente operativa. Ogni giorno perso significa ritardi e danni per migliaia di aziende agricole e zootecniche sarde».

Il Centro Studi Agricoli precisa con forza che non intende in alcun modo intromettersi negli affari o nelle scelte politiche. «Non siamo interessati ai nomi o ai partiti — afferma Piana —. Il nostro unico interesse è il bene degli agricoltori e degli allevatori sardi, che oggi hanno bisogno di risposte concrete, non di incertezze. La Sardegna agricola merita rispetto, serietà e tempi rapidi nelle decisioni». «Chiediamo alla Presidente Todde — conclude Piana — di nominare subito un nuovo assessore operativo e competente. Il settore agricolo non può permettersi un assessorato dimezzato neppure per un giorno».

Nella foto: Gian Franco Satta, assessore dell’Agricoltura della Regione Sardegna. I Progressisti hanno ufficialmente chiesto la sua immediata sostituzione
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/10Canapa, Valdo Di Nolfo contesta la Premier
8/10Dal 10 ottobre il Corso Uniss “Carni Sostenibili”
8/9Consorzio di Bonifica della Nurra: sit-in di protesta
3/9Risorse idriche: bando per le aziende agricole
28/8Nurra abbandonata: «niente acqua irrigua promessa»
6/8«Nella Nurra due aziende senz´acqua da 40 giorni»
1/8 «Nurra senza risorse idriche e futuro»
30/7Bando siccità: via libera a 10,5 milioni
30/7Siccità: Sennori dichiara lo stato di calamità naturale
30/7«Sassari e Alghero siccità senza precedenti»
« indietro archivio agricoltura »
19 ottobre
Scontro tra centauri in via Garibaldi
20 ottobre
Tc Alghero, nuova sconfitta con Macerata
20 ottobre
Amatori Rugby Alghero, debutto con vittoria



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)