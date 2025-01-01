Cor 9:09 «Subito un nuovo assessore all´Agricoltura» Con Satta ormai totalmente delegittimato, il mondo agricolo non può certamente permettersi ancora ritardi o attendere i giochi della politica:la denuncia del Centro Studi Agicoli



SASSARI - «Il mondo agricolo sardo non può restare ostaggio dei tempi e degli equilibri della politica». Così Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli. «Chiediamo che la sostituzione dell’assessore regionale all’Agricoltura avvenga immediatamente. Ci sono scadenze fondamentali, bandi in corso, pagamenti da sbloccare e misure del CSR e della PAC che richiedono una guida politica pienamente operativa. Ogni giorno perso significa ritardi e danni per migliaia di aziende agricole e zootecniche sarde».



Il Centro Studi Agricoli precisa con forza che non intende in alcun modo intromettersi negli affari o nelle scelte politiche. «Non siamo interessati ai nomi o ai partiti — afferma Piana —. Il nostro unico interesse è il bene degli agricoltori e degli allevatori sardi, che oggi hanno bisogno di risposte concrete, non di incertezze. La Sardegna agricola merita rispetto, serietà e tempi rapidi nelle decisioni». «Chiediamo alla Presidente Todde — conclude Piana — di nominare subito un nuovo assessore operativo e competente. Il settore agricolo non può permettersi un assessorato dimezzato neppure per un giorno».



Nella foto: Gian Franco Satta, assessore dell’Agricoltura della Regione Sardegna. I Progressisti hanno ufficialmente chiesto la sua immediata sostituzione