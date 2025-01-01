Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaCronacaPolitica › Truzzu vs Di Nolfo: «grave post su Premier»
S.A. 16:00
Truzzu vs Di Nolfo: «grave post su Premier»
Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d´Italia, ha commentato un post social pubblicato dal consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo sulla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni
Truzzu <i>vs</i> Di Nolfo: «grave post su Premier»

CAGLIARI - «È gravissimo che anche i rappresentanti delle Istituzioni facciano irresponsabilmente il verso alle piazze violente, accusando, in un post sui social, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di essere 'complice del genocidio'. Valdo Di Nolfo ha utilizzato un linguaggio indegno e inadeguato per un consigliere regionale». Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha commentato un post social pubblicato dal consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo sulla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni.

Nel post "incriminato" si legge: "Io sono Giorgia. Io sono donna. Sono madre. E sono complice di un genocidio". Secondo Truzzu. «un modo abietto di fare, strumentalmente, propaganda politica sulla pelle del popolo palestinese. Sarebbe opportuno che la presidente Todde, visto che Di Nolfo è stato eletto nella lista 'Uniti per Todde', e il centrosinistra prendessero immediatamente le distanze da questi toni e da queste accuse, che nulla hanno a che vedere con la legittima polemica politica e che configurano il reato di diffamazione».

Nella foto: Valdo Di Nolfo
