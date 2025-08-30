Cor 10:06 Surigheddu e Carrabuffas a secco Disservizi nell´erogazione idrica nel Comune di Alghero: problemi nella giornata di martedì e mercoledì a Rudas, Surigheddu, Carrabuffas e Monte Calvia



ALGHERO - Ancora disservizi nell'erogazione idrica nel comune di Alghero: nella giornata di domani, martedi 2 settembre, Abbanoa procederà con l’esecuzione di un intervento straordinario nel sistema di interconnessione dell’invaso Temo con l’invaso Bidighinzu. Per l’esecuzione delle lavorazioni previste, si rende necessario sospendere e ridurre l’erogazione verso il potabilizzatore Bidighinzu per 24 ore. Nello specifico, dalle ore 07.00 di domani alle ore 18.00 di mercoledì 3 settembre, la portata trattabile sarà ridotta rispetto al normale nelle zone interessate dalle riduzioni nel Comune di Alghero, ovvero le frazioni Rudas-Monte Calvia Surigheddu e Carrabuffas.