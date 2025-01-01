Alguer.it
S.A. 11:00
«Via Kennedy al buio e pericolosa»
Le segnalazioni di una residente sulle problematiche dell´illuminazione, la potatura degli arbusti e le condizioni della pavimentazione die marciapiedi
ALGHERO - Dopo la denuncia e la lettera aperta al sindaco da parte dei residenti del Carmine sulle condizioni critiche del quartiere [LEGGI], un altro lettore del Quotidiano di Alghero segnala i disagi in una delle vie più centrali della città: via Kennedy. «Al buio, i marciapiedi sono pieni di buche e dislivelli, quando si cammina al buio é molto pericoloso. É presente una grande buca segnalata con un birillo che al buio ovviamente non si vede. Spero che qualcuno faccia qualcosa, bisogna potare gli alberi per scoprire i lampioni oppure piazzarne degli altri» scrive la residente che evidenzia le problematiche sull'illuminazione, la potatura degli arbusti e le condizioni della pavimentazione die marciapiedi.
