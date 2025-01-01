Alguer.it
Cor 17:38
«Treni, si acceleri sulla rete Sassarese»
La Fit Cisl evidenzia la necessità di accelerare i tempi per l’avvio delle altre opere strategiche, a partire dalla realizzazione del lotto 2 e 3 a Sassari, per il prolungamento della linea esistente
«Treni, si acceleri sulla rete Sassarese»

SASSARI - «La decisione della Giunta regionale di autorizzare la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Monserrato–Settimo San Pietro, per un investimento complessivo di 18 milioni di euro, rappresenta un passo significativo per il futuro del trasporto pubblico nell’area metropolitana di Cagliari». Lo afferma il segretario regionale della Fit Cisl, Alessandro Russu.

«Si tratta di un’opera strategica per la mobilità sostenibile, in grado di rafforzare il ruolo delle stazioni di Monserrato e Settimo San Pietro come veri e propri hub intermodali, coerente con le linee guida del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Sardegna e con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo 2025–2027». Accanto a questo intervento, la Fit Cisl evidenzia la necessità di accelerare i tempi per l’avvio delle altre opere strategiche, a partire dalla realizzazione del lotto 2 e 3 a Sassari, per il prolungamento della linea esistente, e che collegherà quartieri molto popolati come S. Orsola e successivamente anche Li Punti al centro cittadino. Quest’opera è peraltro già programmata e finanziata.

«È fondamentale che i fondi già stanziati vengano utilizzati tempestivamente per passare dalle parole ai cantieri. La rete metropolitana sassarese – sottolinea Russu - rappresenta una risorsa strategica per il nord Sardegna: completare e ampliare l’infrastruttura significa creare un sistema di trasporto moderno, integrato e competitivo. Investire nel trasporto pubblico locale, sia nell’area cagliaritana che in quella sassarese - conclude il segretario - significa rafforzare la coesione territoriale e dare concretezza a una visione regionale di mobilità sostenibile e intermodale».
