Voci di donna, al Verdi le regine della musica

SASSARI - La rassegna di concerti tutta al femminile Voci di donna torna al Teatro Verdi di Sassari, per la ventiseiesima edizione, dal 28 ottobre al 25 novembre. Sono tre gli appuntamenti organizzati dalla Cooperativa Teatro e/o Musica in collaborazione con Regione Sardegna, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna: si parte martedì 28 ottobre con “Caffé chantant”, il concerto di Alessia Desogus, accompagnata da Peppino Anfossi (violino), Simone Sassu (pianoforte), Lorenzo Sabattini (contrabbasso) e Gabriele Cau (chitarra).



La cantante e attrice Alessia Desogus, attraverso una voce dal sapore antico, un’immagine retrò e una tagliente ironia, propone un concerto difficile da inquadrare in uno stile preciso: nell’universo estetico del jazz, viene proposto un repertorio che orbita intorno ai classici del genere, accostandosi senza pregiudizi anche al pop, alla chanson francese e altri stili musicali, rivisitando brani di grandi interpreti come Louis Armstrong, Paolo Conte e Julie London.



Il 20 novembre il Verdi si riempirà delle note di un’icona della musica, Amy Winehouse, nel concerto Io e Amy, omaggio alla regina del soul bianco. Lo spettacolo-concerto, ideato e scritto da Paolo Putzu, è interpretato da Stefano Ledda che ne è anche regista, MaNul (Manuela Loi) alla voce, Virgilio Atzori al basso, Pier Paolo Cardia al pianoforte, Melania Lai e Chiara Faedda ai cori e la partecipazione straordinaria del percussionista dell’Orchestra di Piazza Vittorio Ernesto Lopez Maturell.



A chiudere la rassegna 2025, il 25 novembre, sarà un monumento della musica italiana, Rita Pavone. Diventata famosa per il grande pubblico televisivo negli anni Sessanta e simbolo della canzone italiana, è stata capace di farsi largo anche all’estero, rappresentando una voce ribelle e anticonformista, versatile e rock, conservando un’instancabile energia fino a oggi. Abbonamenti e biglietti sono in prevendita online e al botteghino del Teatro Verdi, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.