Patto con la Sardegna: Todde incontra i sindacati

CAGLIARI - La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha incontrato nella sua veste di assessore ad interim le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali confederali, CGIL, CISL e UIL. L’incontro, finalizzato a proseguire il dialogo sul tema sanitario e ad illustrare lo stato di attuazione degli impegni assunti con la firma del Protocollo di relazioni sindacali del 4 agosto 2025, si è svolto nel pomeriggio nella sede dell’assessorato regionale della Sanità.



«Ripartiamo da un impegno che avevamo preso ad agosto, con l'intesa programmatica sottoscritta. C’erano dei punti ben precisi che oggi non solo sono stati ripresi, ma sui quali abbiamo cercato di dare sostanza, attraverso i numeri e attraverso il confronto. Il lavoro è in corso” ha proseguito la Presidente. “Esistono aspetti che sicuramente dovranno essere integrati e meglio considerati. Ma abbiamo cristallizzato un metodo: confrontarsi sui numeri e sui processi è il modo migliore per capire se le cose stanno andando bene o meno bene e, soprattutto, se stanno avanzando».



«Questo serve anche a far capire alle organizzazioni sindacali che noi non siamo immobili, ma che, ovviamente con fatica e all’interno di un percorso, il contesto della gestione della sanità si sta muovendo. Ci sono tantissimi punti di miglioramento, ma ci sono già dei segnali che possono essere misurati. Penso, per esempio, al lavoro che viene fatto sul PNRR, sugli ospedali e sulle case di comunità, che però giustamente devono essere riempite di servizi. Per questo, al prossimo incontro, sarà importante avere anche questo tipo di dato».