Cor 8:00 Lo Yacht Club Alghero, festa di fine anno Lo Yacht Club Alghero si prepara a chiudere un anno straordinario con un evento nella suggestiva Alguer Hall – Lo Quarter in programma sabato 20 dicembre dalle ore 18



ALGHERO - In questo 2025 la “Festa di Fine Anno” dello Yacht Club Alghero sarà un vero e proprio evento nell’evento. Non saranno solo premiati gli atleti per i risultati ottenuti che stanno portando il sodalizio velico algherese a livelli sempre più alti e competitivi (non solo in Sardegna ma anche a livello nazionale) ma sarà anche il momento di potersi aprire e dialogare con un ospite che abbia la vela come tratto distintivo del suo percorso.



Da un’idea del capo istruttore Riccardo Celotto, nasce “Storie”. Il primo protagonista sarà Fabrizio Carboni, velista sardo, residente ad Alghero, pronto ad affrontare una sfida straordinaria: la Mini Transat, una regata oceanica in solitario su una barca di soli 6,5 metri. Durante l’incontro racconterà il suo percorso, dal primo approccio alla vela fino alla vittoria del Giro d’Italia a Vela 2025, condividendo emozioni, sfide e la vita a bordo durante lunghe traversate.



Ma la serata dell’Alguer Hall sarà un momento di condivisione di un anno ricco di successi e appuntamenti da ricordare con tutti i soci, gli iscritti e le loro famiglie. Il Presidente Pierpaolo Carta farà gli onori di casa e darà il via alla festa che si chiuderà con un intrattenimento musicale.