S.A. 20:00
Scuolabus: via ai rimborsi a Sassari
Lo rende noto l’avviso pubblicato dal settore Politiche educative, giovanili, sportive e patrimoniali del Comune di Sassari
Scuolabus: via ai rimborsi a Sassari

SASSARI - Via alle domande per i voucher in favore delle famiglie di minori con disabilità al fine di sostenere i costi per l’organizzazione autonoma del trasporto scolastico dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Lo rende noto l’avviso pubblicato dal settore Politiche educative, giovanili, sportive e patrimoniali del Comune di Sassari. Recependo quanto deliberato dalla giunta, il servizio per l’attuazione del diritto allo studio e del sostegno alle attività scolastiche ha predisposto il bando contenente i requisiti necessari per rispondere al bando, i termini e le modalità per la presentazione della domanda, i criteri usati per calcolare i rimborsi e per redigere la graduatoria dei beneficiari.
29 ottobre
Porto Torres celebra Martedì 4 novembre
29 ottobre
Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
29 ottobre
Grandi Eventi: pubblicato bando del Capodanno



