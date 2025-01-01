S.A. 20:00 Scuolabus: via ai rimborsi a Sassari Lo rende noto l’avviso pubblicato dal settore Politiche educative, giovanili, sportive e patrimoniali del Comune di Sassari



SASSARI - Via alle domande per i voucher in favore delle famiglie di minori con disabilità al fine di sostenere i costi per l’organizzazione autonoma del trasporto scolastico dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Lo rende noto l’avviso pubblicato dal settore Politiche educative, giovanili, sportive e patrimoniali del Comune di Sassari. Recependo quanto deliberato dalla giunta, il servizio per l’attuazione del diritto allo studio e del sostegno alle attività scolastiche ha predisposto il bando contenente i requisiti necessari per rispondere al bando, i termini e le modalità per la presentazione della domanda, i criteri usati per calcolare i rimborsi e per redigere la graduatoria dei beneficiari.