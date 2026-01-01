Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › Consiglio, il 2026 inizia in seconda convocazione
Cor 13:15
Consiglio, il 2026 inizia in seconda convocazione
Per il primo consiglio comunale del 2026 il presidente della massima assise di Alghero, Mimmo Pirisi, sceglie la strada della seconda convocazione per mettere al riparo da eventuali problemi di numero legale la validità della seduta: diverse questioni aperte in seno alla maggioranza
ALGHERO - Si terrà martedì 13 gennaio - o più probabilmente il giorno dopo, mercoledì 14 gennaio (dalle ore 15.30) - il primo consiglio comunale del 2026 ad Alghero. Ben 51 i punti iscritti all'ordine del giorno, molti dei quali, come facilmente intuibile, ormai datati e superati, essendo stati protocollati diversi mesi addietro.

Il presidente dell'assemblea algherese, Mimmo Pirisi, sceglie la strada della seconda convocazione per mettere al riparo da eventuali problemi di numero legale la validità della seduta: un fatto questo che probabilmente sconta la turbolenza interna alla variegata maggioranza consiliare che amministra ad Alghero dal 2024.

Diverse e di non facile risoluzione, infatti, le questioni ancora aperte. Ad iniziare dagli equilibri interni alle varie forze politiche di coalizione: Tra gli argomenti più delicati da risolvere e su cui alcuni partiti pressano, c'è certamente l'attuale assetto assessoriale «che mal si addice alle mutate composizioni dei gruppi consiliari». C'è infatti chi non si sente più rappresentato nell'esecutivo, chi ne gradirebbe un rafforzamento e chi invece - è il caso di Orizzonte Comune, dopo l'impulso dato al gruppo con l'innesto del consigliere Colledanchise - non gradisce il fatto di non poter neppure partecipare alle riunioni di capigruppo, perchè non riconosciuto dal regolamento consiliare.

