Alguer.itnotizieolbiaCronacaArresti › Hashish e contanti in moto: arrestato a La Maddalena
S.A. 8:53
Hashish e contanti in moto: arrestato a La Maddalena
I militari hanno sequestrato 19 involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di 19 grammi, denaro contante pari a 850 euro, un bilancino di precisione, vario materiale utilizzato per il confezionamento e un coltello a serramanico
Hashish e contanti in moto: arrestato a La Maddalena

LA MADDALENA - Nel corso del pomeriggio di sabato 3 gennaio, i Carabinieri della Stazione di La Maddalena hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella circostanza, durante un servizio perlustrativo finalizzato al contrasto dei fenomeni di spaccio e al controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno individuato un soggetto all’interno di un parcheggio sotterraneo in via Balbo e a seguito di un’approfondita perquisizione, nei pressi di un ciclomotore, sono stati rinvenuti 19 involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di 19 grammi, denaro contante pari a 850 euro, un bilancino di precisione, vario materiale utilizzato per il confezionamento e un coltello a serramanico detenuto senza giustificato motivo. Tutto il materiale rinvenuto è stato quindi sottoposto a sequestro mentre, a conclusione delle incombenze di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari che coordina e dirige le indagini, il ragazzo è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.
7/1/2026
Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
Un duro colpo ad una presunta associazione dedita ai furti ai danni di esercizi commerciali è stato inferto dai carabinieri: Cinque persone sono state portate in carcere, una posta agli arresti domiciliari e un’altra sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
