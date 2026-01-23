Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › «Sede Secal, gravissimo ritardo»
Cor 11:57
«Sede Secal, gravissimo ritardo»
Lavori di manutenzione straordinaria in via Michelangelo per sede Secal, Gruppo di Forza Italia: quasi due anni persi per colpa dell’immobilismo della Giunta Cacciotto
«Sede <i>Secal</i>, gravissimo ritardo»

ALGHERO - «Dopo circa due anni di inspiegabile e colpevole ritardo, prende finalmente avvio un progetto interamente finanziato, progettato e avviato dall’Amministrazione di centrodestra». È durissimo il commento dei consiglieri comunali di Forza Italia Tedde, Caria, Bardino, Ansini e Peru sull’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali di via Michelangelo.
Si tratta di un intervento strategico, destinato a recuperare immobili comunali per ospitare la nuova sede della Secal. Un progetto fortemente voluto dall’allora Assessore alle Opere Pubbliche Peru, che già nel 2022 era stato finanziato con 400.000 euro, ai quali si aggiunsero successivamente altri 350.000 euro. Tutto era pronto da tempo: risorse, progettazione e finalità.

«L’obiettivo era ed è chiarissimo: rendere finalmente dignitosa ed efficiente l’attività della Secal, migliorando l’organizzazione degli uffici, garantendo una vera sala di accoglienza per i cittadini e spazi adeguati a tutelare la privacy dei contribuenti. Oggi, invece, i cittadini sono costretti a subire file interminabili, attese estenuanti e condizioni indegne di un servizio pubblico essenziale. Una situazione che l’attuale Amministrazione ha scientemente lasciato irrisolta per quasi due anni. Che il progetto parta solo ora rappresenta un fatto grave e politicamente inaccettabile. È la plastica dimostrazione dell’assenza totale di una guida politica dell’Assessorato alle Opere Pubbliche, ormai paralizzato e privo di qualsiasi capacità di programmazione e di azione».

«La Giunta Cacciotto continua a intestarsi opere pubbliche che non le appartengono: tutti gli interventi oggi sbandierati sono stati avviati, finanziati e messi in sicurezza dalla precedente Amministrazione. Dopo quasi due anni di amministrazione il bilancio è impietoso: nessun progetto, nessuna nuova opera, nessuna visione, nessuna idea per lo sviluppo di Alghero. Solo ritardi, inerzia amministrativa e un immobilismo che sta penalizzando pesantemente la città e i suoi cittadini. Celati da propaganda e annunci finalizzati a distogliere l'attenzione degli algheresi rispetto a questo modo dannoso di interpretare l'amministrazione della città», concludono i consiglieri di Forza Italia Tedde, Caria, Bardino, Ansini e Peru.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
24/1/2026
Pressing per Colledanchise capogruppo
Orizzonte Comune ha ribadito al sindaco di Alghero la necessita di cambiare il regolamento comunale del Consiglio per permettere la costituzione formale del gruppo consiliare misto unipersonale: nuovo faccia a faccia a marzo
23/1/2026
Ossi: Liana Derudas in Orizzonte Comune
La consigliera, con delega alle politiche sulla valorizzazione turistica, delle tradizioni sarde e delle produzioni agro-alimentari, era stata eletta in Consiglio comunale con la lista civica ”Insieme per Ossi”
21/1«Nervosismo in giunta, nessuna intimidazione»
20/1Cocco a Moro: pena e vergogna
19/1Raccontiamo fatti e portiamo a casa risultati
19/1Sulla sanità bordate su Podda e Moro
8:36Arriva Piu ad Alghero, tutti a Porta Terra
16/1Sassari: Giancarlo Profili sceglie i Riformatori
16/1Pari Opportunità: nuove regole ad Alghero
15/1Flop Capodanno, Colledanchise replica e difende Cuccureddu
14/1«Capodanno sardo un flop totale». Grosse critiche anche a Sassari
14/1Plauso a Fondazione da Porta Terra
« indietro archivio politica »
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
25 gennaio
Olmedo: schianto nella notte
25 gennaio
Frana sull´Alghero-Bosa: pericoli



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)