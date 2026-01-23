Cor 10:00 Pressing per Colledanchise capogruppo Orizzonte Comune ha ribadito al sindaco di Alghero la necessita di cambiare il regolamento comunale del Consiglio per permettere la costituzione formale del gruppo consiliare misto unipersonale: nuovo faccia a faccia a marzo



ALGHERO - Il coordinatore cittadino di Orizzonte Comune, Antonio Cardin, con la delegazione del movimento civico di Alghero, composta da Massimiliano Lepri, Mario Corrias, Sergio Grimaldi ed alla presenza del Consigliere comunale Marco Colledanchise, ha incontrato il sindaco Raimondo Cacciotto «in un clima sereno e costruttivo», per affrontare alcune questioni «di rilevante importanza per il gruppo».



Al primo punto la richiesta formale per l’istituzione del gruppo consiliare misto unipersonale (ci sarebbe una sentenza del Tar del Veneto sullo specifico caso e un pronunciamento favorevole del Ministero dell'Interno). «Tale richiesta - sottolineano da Orizzonte Comune - muove dall’esigenza di consentire legittimamente al Consigliere Marco Colledanchise il suo insediamento come Capogruppo nel gruppo consiliare misto». Secondo punto il tema della comunicazione tra Amministrazione e le varie compagini politiche del campo largo che hanno consentito l’elezione del Sindaco Cacciotto e dell’attuale maggioranza: «In questa prospettiva l’accento è stato posto proprio sulla necessità di un maggiore coinvolgimento dei partiti nell'azione della Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di riflettere congiuntamente soprattutto sui grandi temi che riguardano la città».



Spazio poi alla proposta del consigliere Colledanchise per sollecitare la costituzione di un fondo di garanzia di 400.000 euro per incentivare i proprietari ad affittare le case tutto l'anno e dare “respiro” all’annoso problema delle famiglie che – non trovando soluzioni abitative ad Alghero sono costrette ad emigrare nei centri vicini. In riferimento allo stato dell’arte del Piano Urbanistico è stato inoltre richiesto un incontro con l'assessore all'Urbanistica Corbia «in modo da essere edotti sulle linee guida e sul percorso che si intende intraprendere per uno sviluppo armonico e razionale della città».