Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › Pressing per Colledanchise capogruppo
Cor 10:00
Pressing per Colledanchise capogruppo
Orizzonte Comune ha ribadito al sindaco di Alghero la necessita di cambiare il regolamento comunale del Consiglio per permettere la costituzione formale del gruppo consiliare misto unipersonale: nuovo faccia a faccia a marzo
Pressing per Colledanchise capogruppo

ALGHERO - Il coordinatore cittadino di Orizzonte Comune, Antonio Cardin, con la delegazione del movimento civico di Alghero, composta da Massimiliano Lepri, Mario Corrias, Sergio Grimaldi ed alla presenza del Consigliere comunale Marco Colledanchise, ha incontrato il sindaco Raimondo Cacciotto «in un clima sereno e costruttivo», per affrontare alcune questioni «di rilevante importanza per il gruppo».

Al primo punto la richiesta formale per l’istituzione del gruppo consiliare misto unipersonale (ci sarebbe una sentenza del Tar del Veneto sullo specifico caso e un pronunciamento favorevole del Ministero dell'Interno). «Tale richiesta - sottolineano da Orizzonte Comune - muove dall’esigenza di consentire legittimamente al Consigliere Marco Colledanchise il suo insediamento come Capogruppo nel gruppo consiliare misto». Secondo punto il tema della comunicazione tra Amministrazione e le varie compagini politiche del campo largo che hanno consentito l’elezione del Sindaco Cacciotto e dell’attuale maggioranza: «In questa prospettiva l’accento è stato posto proprio sulla necessità di un maggiore coinvolgimento dei partiti nell'azione della Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di riflettere congiuntamente soprattutto sui grandi temi che riguardano la città».

Spazio poi alla proposta del consigliere Colledanchise per sollecitare la costituzione di un fondo di garanzia di 400.000 euro per incentivare i proprietari ad affittare le case tutto l'anno e dare “respiro” all’annoso problema delle famiglie che – non trovando soluzioni abitative ad Alghero sono costrette ad emigrare nei centri vicini. In riferimento allo stato dell’arte del Piano Urbanistico è stato inoltre richiesto un incontro con l'assessore all'Urbanistica Corbia «in modo da essere edotti sulle linee guida e sul percorso che si intende intraprendere per uno sviluppo armonico e razionale della città».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/1/2026
Ossi: Liana Derudas in Orizzonte Comune
La consigliera, con delega alle politiche sulla valorizzazione turistica, delle tradizioni sarde e delle produzioni agro-alimentari, era stata eletta in Consiglio comunale con la lista civica ”Insieme per Ossi”
21/1«Nervosismo in giunta, nessuna intimidazione»
20/1Cocco a Moro: pena e vergogna
19/1Raccontiamo fatti e portiamo a casa risultati
19/1Sulla sanità bordate su Podda e Moro
8:36Arriva Piu ad Alghero, tutti a Porta Terra
16/1Sassari: Giancarlo Profili sceglie i Riformatori
16/1Pari Opportunità: nuove regole ad Alghero
15/1Flop Capodanno, Colledanchise replica e difende Cuccureddu
14/1«Capodanno sardo un flop totale». Grosse critiche anche a Sassari
14/1Plauso a Fondazione da Porta Terra
« indietro archivio politica »
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
24 gennaio
Salta la pavimentazione sui Bastioni di Alghero
24 gennaio
Oristano per lo sport e la parità di genere



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)