Cor 17:10 Commissione d´inchiesta su Fondazione Il gruppo di Forza Italia Alghero esprime apprezzamento: bene la convocazione della Commissione IV, servono chiarezza, metodo e un deciso cambio di passo



ALGHERO - Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini, consiglieri del Gruppo Forza Italia, esprimono apprezzamento per l’iniziativa del Presidente della IV Commissione consiliare, Marco Colledanchise (Orizzonte Comune), che ha promosso la convocazione della Commissione per la giornata di mercoledì 28 gennaio (ore 9.30), per un’analisi puntuale e approfondita sulle modalità di affidamento dell’organizzazione degli eventi, sui costi sostenuti e sui risultati conseguiti dalla Fondazione Alghero, a partire dall’evento di Capodanno. «Si tratta di una scelta coraggiosa e improntata a onestà intellettuale, che va nella direzione giusta: quella della trasparenza, del controllo e della valutazione critica dell’azione amministrativa».



Poi l'affondo: «È infatti evidente - sottolineano Caria e compagni - che la stessa iniziativa del Presidente Colledanchise presuppone un giudizio negativo sulla qualità degli eventi finora realizzati e sul rispetto delle regole degli affidamenti. Un giudizio che è del tutto coincidente con quello espresso da Forza Italia in queste settimane. In modo serio e costruttivo, il Presidente della Commissione ha ritenuto necessario promuovere un confronto pubblico e approfondito proprio per comprendere cosa non abbia funzionato e individuare soluzioni per migliorare i prossimi eventi. Un obiettivo che, per sua natura, parte dal riconoscimento delle criticità emerse e dalla consapevolezza che il modello adottato finora non sia stato all’altezza delle aspettative della città».



Forza Italia si associa pienamente alle questioni poste all’ordine del giorno della Commissione: dalla verifica del quadro economico alle modalità di affidamento, dai criteri di selezione dei fornitori agli indicatori utilizzati per la valutazione dei risultati. «Temi tutt’altro che formali, che incidono direttamente sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulla credibilità delle politiche culturali e di promozione di Alghero. L’obiettivo non è alimentare polemiche, ma arrivare a un cambio di passo vero, perché Alghero merita eventi programmati con visione, competenza e regole chiare, non improvvisazione o opacità. La Commissione può e deve rappresentare un’occasione di verità e di svolta. A partire dall’affidamento “monstre” per la presentazione di tre iniziative. Per questo Forza Italia guarda con favore all’iniziativa del Presidente Colledanchise e ribadisce che solo attraverso un’analisi seria, senza sconti e senza difese d’ufficio, sarà possibile ricostruire un modello di gestione della Fondazione Alghero all’altezza delle aspettative della citt»à chiudono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini.