S.A. 12:34 «Sindacato scorretto, sì al confronto» In un documento diffuso dall´Ufficio Stampa del Comune, l´Amministrazione comunale replica agli attacchi della Cisl Fp sulle condizioni di lavoro del personale ma apre a nuovo confronto



ALGHERO - L’Amministrazione comunale di Alghero dribbla la polemica aperta dal sindacato Cisl Fp sulle condizioni di lavoro della polizia locale ad Alghero e ai contrasti con Porta Terra e in una nota ringrazia il corpo ed «esprime forte apprezzamento per il lavoro svolto in questi primi venti mesi di mandato. Un lavoro impegnativo, portato avanti in un contesto non semplice, che ha visto l’Amministrazione incoraggiare e sostenere con convinzione un percorso di ammodernamento e riorganizzazione del Comando, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più efficiente, visibile e vicino ai cittadini. I risultati di questo impegno sono oggi tangibili. La presenza della Polizia Locale nelle ore serali e, durante il periodo estivo, anche nelle fasce notturne, ha avuto un impatto positivo evidente sull’opinione pubblica, contribuendo a rafforzare il senso di sicurezza e di presidio del territorio. Un segnale importante, riconosciuto da larga parte della cittadinanza, che oggi percepisce con maggiore chiarezza il ruolo degli uomini e delle donne del Comando tra le vie della città. A questo proposito, l’Amministrazione desidera ringraziare gli agenti che hanno collaborato con spirito costruttivo e senso di responsabilità al progetto di rilancio della mission della Polizia Locale: stare sempre più al fianco dei cittadini, garantendo sicurezza, legalità e prossimità» si legge nel documento diffuso dall'Ufficio Stampa del Comune.



Tuttavia, dall'esecutivo cittadino giudicano «del tutto inadeguato l’atteggiamento assunto localmente dal sindacato, che non rende giustizia al lavoro in corso né favorisce una corretta dialettica istituzionale. Il Comandante della Polizia Locale gode del pieno e incondizionato sostegno del Sindaco, dell’Amministrazione comunale e della gran parte dei colleghi. E di conseguenza vanno messe all’angolo le ambiguità e i tentativi di delegittimazione, così come vanno respinte le intenzioni di mettere in dubbio la bontà del lavoro che si sta svolgendo, nell’esclusivo interesse della cittadinanza e della comunità tutta».



E ancora: «Ciò detto, e con il più fermo dei propositi, l’Amministrazione ribadisce la propria disponibilità al confronto, che però deve avvenire nel rispetto dei ruoli e delle regole. Non sono accettabili, tanto meno da un sindacato, comportamenti prevaricatori o atteggiamenti muscolari che respingono il dialogo e impoveriscono il confronto». «Allo stesso tempo, l’Amministrazione continuerà a prestare la massima attenzione alle istanze del personale, sempre nel rispetto delle prerogative di ciascuno. La strada intrapresa è chiara e si va avanti con serietà, responsabilità e dignità, con la determinazione necessaria per continuare il processo di riorganizzazione del Comando e con la convinzione che solo lavorando per l’interesse generale si possano ottenere risultati duraturi» concludono da Porta Terra.



Nella foto: il sindaco Raimondo Cacciotto e il comandante Salvatore Masala