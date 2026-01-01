Alguer.it
S.A. 21:51
Consulta emigrazione: approvati programmi 2026-28
A Cagliari i lavori della seduta annuale della Consulta regionale per l’Emigrazione, dedicata all’espressione del parere sul Programma Annuale e Triennale per l’Emigrazione
CAGLIARI - Si sono aperti ieri a Cagliari i lavori della seduta annuale della Consulta regionale per l’Emigrazione, dedicata all’espressione del parere sul Programma Annuale e Triennale per l’Emigrazione. La Consulta ha espresso parere favorevole sul Programma Annuale 2026 e sul Programma Triennale 2026-2028. «Un programma – come ha ricordato l’assessora del Lavoro Désiré Manca all’apertura dei lavori – che si colloca nel solco di un cambiamento ormai consolidato: il definitivo superamento di un modello assistenziale a favore di una strategia basata su partenariato attivo, coordinamento e corresponsabilità. Oggi più che mai, la Consulta rappresenta uno spazio fondamentale di confronto, partecipazione e visione condivisa. La visione che anima queste iniziative vede i sardi nel mondo non più come destinatari passivi di interventi, ma come attori protagonisti, parte integrante del sistema Sardegna, risorsa strategica di capitale umano, culturale e professionale».

L’assessora ha poi indicato le priorità per le azioni del 2026 concentrandosi sulla valorizzazione linguistica e culturale come elemento vivo di identità e legame intergenerazionale, sulla formazione e sull’occupabilità con percorsi rivolti in particolare ai giovani sardi all’estero, sulla promozione turistica della Sardegna capace di raccontare l’Isola nella sua interezza, oltre gli stereotipi, e sul rinnovamento generazionale dell’associazionismo, condizione essenziale per garantirne il futuro. All’apertura dei lavori hanno partecipato anche i giovani argentini arrivati lunedì scorso in Sardegna, impegnati per una settimana nei laboratori di progettazione ed elaborazione di proposte per avvicinare la loro Terra alla Sardegna. «I giovani sono al centro della nostra visione. Con il percorso ‘Sardegna Giovane 2.0’ puntiamo a rafforzare i Coordinamenti Giovani come leva strategica per la sostenibilità dell’associazionismo sardo nel mondo, con l’obiettivo di renderli presenti nella grande maggioranza dei Paesi in cui operano i Circoli», ha concluso l’assessora.

Nella foto: L'assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Desirè Manca
