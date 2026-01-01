Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloTeatro › Lopez e Solenghi sul palco di Sassari
Cor 8:31
Lopez e Solenghi sul palco di Sassari
Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palcoscenico con “Dove eravamo rimasti”, scritto a sei mani con Giorgio Cappozzo. Sul palco l’acclamato duo accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio
SASSARI - Un nuovo imperdibile appuntamento a teatro che, ancora una volta, porterà sul palco numeri e sketch di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo per uno show come sempre all’insegna della grande comicità. Dove eravamo rimasti, di e con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Giovedì 8 gennaio alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale di Sassari. Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palcoscenico con “Dove eravamo rimasti”, scritto a sei mani con Giorgio Cappozzo. Sul palco l’acclamato duo accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “parenti” seduti giù in platea.
7 gennaio
Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
7 gennaio
Las Tronas, cratere in curva: pericolo
7 gennaio
Natale in reparto in Ricordo di Marta



