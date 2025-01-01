Cor 10:48 Addio a Don Potito Niolu E´ tornato alla Casa del Padre: Avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 18 Ottobre. I funerali saranno celebrati Venerdì 3 Ottobre alle ore 10.30 nella chiesa di San Giuseppe ad Alghero



ALGHERO - Avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 18 Ottobre, Don Potito Niolu è morto nella tarda serata di ieri, Mercoledì 1 Ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux), patrona delle Missioni.



Originario di Villanova Monteleone e presbitero dal 1957, Don Potito ha guidato la comunità di San Giuseppe ad Alghero dal 1967 al 2021 e per diversi anni ha diretto il Centro Missionario diocesano.



I funerali saranno celebrati Venerdì 3 Ottobre alle ore 10.30 nella chiesa di San Giuseppe ad Alghero. Subito dopo il rito delle esequie, la salma sarà traslata nel suo paese natale, Villanoca Monteleone, per la tumulazione. Questa sera (giovedì) , alle ore 20.30, nella medesima parrocchia del quartiere della Pietraia, sarà celebrata una Veglia di Preghiera.



[foto Diocesi Alghero-Bosa]