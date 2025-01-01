Alguer.it
S.A. 13:39
«Don Potito esempio per la comunità»
Il cordoglio del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto per la scomparsa del sacerdote che ha guidato la comunità di San Giuseppe ad Alghero dal 1967 al 2021
«Don Potito esempio per la comunità»

ALGHERO - «Don Potito ha servito la comunità ecclesiale con grande dedizione, unendo alla missione pastorale un costante impegno per la crescita della società civile. Con gesti quotidiani di profonda generosità, sempre accompagnati dalla discrezione e dall’umiltà che lo hanno contraddistinto, ha saputo farsi guida spirituale e punto di riferimento umano per tutti coloro che lo hanno incontrato. Il suo cuore è sempre rimasto legato al quartiere della Pietraia - ricorda il primo cittadino - che dal 1967 al 2021 ha rappresentato il centro del suo operato. Qui ha lasciato un segno indelebile, diventando per centinaia di bambini, ragazzi e famiglie una presenza costante, capace di educare, accompagnare e incoraggiare intere generazioni con spirito di servizio e profonda umanità. Don Potito continuerà a vivere nella memoria della comunità e nel cuore di chi ha beneficiato del suo esempio, degli insegnamenti e dei valori che ha trasmesso». Originario di Villanova Monteleone e presbitero dal 1957, Don Potito ha guidato la comunità di San Giuseppe ad Alghero dal 1967 al 2021 e per diversi anni ha diretto il Centro Missionario diocesano. I funerali saranno celebrati Venerdì 3 Ottobre alle ore 10.30 nella chiesa di San Giuseppe ad Alghero.

Nella foto: il sindaco Raimondo Cacciotto
