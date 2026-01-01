Alguer.it
Cor 21:18
Legge 162, istanze fino al 31 marzo
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 57/32 del 05.11.2025 prevede ed approva la rivalutazione dei piani in corso e la predisposizione dei nuovi piani annualità 2026
Legge <i>162</i>, istanze fino al 31 marzo

ALGHERO - La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 57/32 del 05.11.2025 prevede ed approva la rivalutazione dei piani in corso e la predisposizione dei nuovi piani annualità 2026. Tutti coloro che sono in possesso della L.104/92 art. 3 comma 3 ed intendono inoltrare per la prima volta richiesta di attivazione del piano personalizzato dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: Entro il 31.03.2026 potranno presentare richiesta utilizzando il modulo “nuova attivazione Piani L.162 anno 2026”.

A partire dal 01.05.2026 ed entro il 23.11.2026 sarà comunque possibile presentare istanza e i piani saranno attivati nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine cronologico delle domande presentate. Per i piani prorogati al 30.04.2026 si potrà procedere alla rivalutazione dello stesso secondo le seguenti modalità: In caso di situazione invariata sarà sufficiente inoltrare istanza con l'apposito modulo, allegando la certificazione Isee e l'allegato D.

In caso di variazione della situazione sanitaria e sociale si potrà inoltrare istanza con l'apposito modulo di rivalutazione allegando la documentazione richiesta
Tutte le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it Si raccomanda di conservare il numero di protocollo dell’avvenuta trasmissione da utilizzare per consultare l’importo del finanziamento, periodo maggio-dicembre 2026, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alghero.
