S.A. 19:00 Da Sant´Agostino al Manno: via agli interventi Prosegue il programma di investimenti definiti nel piano triennale delle opere pubbliche con una serie di lavori aggiudicati in questi giorni, che ammontano complessivamente a 1.423.000 euro. Al via gli interventi a Sant’Agostino, in via Michelangelo e nel Parco Manno



ALGHERO - L’amministrazione del sindaco Raimondo Cacciotto accelera sul programma di investimenti definiti nel piano triennale delle opere pubbliche con una serie di lavori aggiudicati in questi giorni, che ammontano complessivamente a 1.423.000 euro. «Siamo sulla strada giusta per il rilancio dei nostri quartieri – afferma il sindaco Raimondo Cacciotto – come previsto dal programma di mandato, le nostre politiche urbanistiche puntano alla rigenerazione della città esistente: dai quartieri alle periferie, fino alle borgate e ai centri rurali. Sant’Agostino merita particolare attenzione e vogliamo dare nuovo slancio al quartiere, migliorando gli spazi collettivi con aree verdi, arredi urbani e parcheggi». Il primo passo del maxi progetto di rigenerazione urbana di Sant’Agostino è stato compiuto con l’aggiudicazione definitiva all’impresa Mascia Danilo Giuseppe Srl con sede a Cabras del primo cantiere, per oltre 450 mila euro, con l’appalto per la riqualificazione e rigenerazione urbana del largo Nunzio Costantino.



I lavori previsti costituiscono il primo lotto di intervento più ampio tramite la riqualificazione del verde, dei percorsi pedonabili e carrabili, dell'illuminazione e degli arredi al fine di creare uno spazio polivalente, funzionale alle necessità del quartiere. L’intervento è finanziato con somme stanziate dal bilancio comunale. Parallelamente, prosegue l’iter per la messa in atto di altre progettualità che hanno ottenuto in Regione un ulteriore finanziamento di 1,4 milioni. Il progetto candidato a ottobre 2024 su proposta degli Assessori all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, Roberto Corbia e Francesco Marinaro, è stato approvato ad aprile 2025 dalla Regione. Le risorse verranno dedicate alla riqualificazione dello slargo di fronte alla chiesa di Sant’Agostino – via Carrabuffas, con l’obiettivo di realizzare una piazza pedonale davanti al sagrato, alla realizzazione di un parco urbano all’aperto in Largo Guillot, e al riordino complessivo della viabilità e delle aree di sosta e pedonali in Largo Era, Largo Ballero e Largo Costantino, potenziando il sistema del verde e delle alberature presenti.



Novità anche in via Michelangelo, dove verranno investiti 780 mila euro per lavori di “manutenzione straordinaria con restauro e recupero edilizio e ampliamento dei locali comunali”. I lavori, affidati in via definitiva a favore dell’impresa Manca Franco Srl con sede a Osilo, verranno eseguiti nel fabbricato e le proprie pertinenze facenti parte dell’ex Mattatoio comunale dismesso negli anni ‘90. Il fabbricato ha una superficie complessiva di circa 215 mq.; verrà completamente riqualificato e inserito nel patrimonio degli uffici comunali. «Si tratta – spiega l’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro – di due importanti iniziative sulle quali contiamo molto per portare avanti il nostro programma di rigenerazione dei quartieri cittadini. tanto a Sant'Agostino, con il grande progetto di trasformazione urbana, quanto alla Pivarada, dove ci sarà un sensibile avvicinamento della municipalità ai cittadini».



Il terzo cantiere, in via di apertura, è quello del Parco Manno, dove viene attuato il progetto di manutenzione straordinaria da 190 mila euro. Si prevede il rifacimento della pavimentazione con abbattimento delle barriere architettoniche, implementazione di giochi inclusivi, realizzazione di un’area fitness riabilitativa e messa a dimora di nuove specie alberate. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 90 giorni, decorrenti dalla consegna dei lavori prevista nei prossimi giorni. Nei tre mesi di lavoro, l’impresa esecutrice dovrà rinnovare la pavimentazione con cemento architettonico dei principali percorsi pedonali e riqualificare le aree gioco mediante l’inserimento di nuove attrezzature, sia ludiche che per lo sport, nonché mettere a dimora essenze per il miglioramento della biodiversità, con l’inserimento di specie autoctone in sostituzione di quelle alloctone.