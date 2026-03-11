S.A. 20:05 La Regione finanzia l’autoimpiego Ogni progetto potrà ricevere un contributo fino a 250 mila euro, con premialità per iniziative integrate tra più enti locali, calcolate in base al numero di inserimenti, alle ore settimanali e alla durata dei contratti.



CAGLIARI - L’Assessorato del Lavoro rafforza il proprio impegno per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale promuovendo politiche locali che creano lavoro e sostengono l’autoimpiego. L’iniziativa punta a offrire nuove opportunità nei settori culturali e ambientali, favorendo la nascita di microimprese e sostenendo il lavoro autonomo e imprenditoriale. «Il nostro obiettivo – dichiara l’assessora del Lavoro Desirè Manca – è accompagnare lavoratori e lavoratrici passo dopo passo verso percorsi concreti di autoimpiego e autonomia economica. Vogliamo offrire opportunità reali a chi ha già maturato esperienze professionali, aiutandoli a trasformare competenze e passioni in un lavoro stabile e duraturo. Con questa misura intendiamo rafforzare la capacità dei territori di generare occupazione sostenibile, creando nuove prospettive di crescita personale e professionale e comunità più solide e partecipate.»



La misura integra e amplia la deliberazione n. 65/20 del 12 dicembre 2025, fornendo nuovi indirizzi strategici e criteri di attuazione, con un budget complessivo di 5 milioni di euro destinati sia ai progetti occupazionali dei Comuni sia alle politiche finalizzate all’autoimpiego. Ogni progetto potrà ricevere un contributo fino a 250 mila euro, con premialità per iniziative integrate tra più enti locali, calcolate in base al numero di inserimenti, alle ore settimanali e alla durata dei contratti. Si rivolge a professionisti nei settori culturali e ambientali, come guide turistiche e ambientali, operatori museali, accompagnatori turistici ed educatori ambientali, che saranno impiegati nei territori tramite contratti a tempo determinato e accompagnati nello sviluppo di iniziative di autoimpiego. ASPAL garantirà la gestione delle selezioni, la predisposizione dell’Avviso pubblico e il supporto agli enti locali attuatori.