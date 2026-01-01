S.A. 15:26 Cybersicurezza: 3 milioni ai Comuni sardi Le risorse, pari a 1 milione di euro per ciascun anno (2026-28), saranno assegnate tramite avviso pubblico ai Comuni e serviranno a finanziare la redazione di un Documento Comunale di Sicurezza Cibernetica



CAGLIARI - Rafforzare la sicurezza informatica degli enti locali e supportare i Comuni sardi nel proteggere dati, servizi e infrastrutture digitali. Con questo obiettivo la Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, Mariaelena Motzo, una delibera che programma 3 milioni di euro nel triennio 2026-2028 per sostenere interventi di sicurezza cibernetica negli enti locali della Sardegna.



Le risorse, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, saranno assegnate tramite avviso pubblico ai Comuni e serviranno a finanziare la redazione di un Documento Comunale di Sicurezza Cibernetica, uno strumento operativo per analizzare i sistemi informativi degli enti, individuare eventuali vulnerabilità e definire le prime azioni per migliorare la protezione delle infrastrutture digitali e la continuità dei servizi pubblici. «La trasformazione digitale della pubblica amministrazione – sottolinea l’assessora Motzo – rende la sicurezza informatica una priorità strategica. I Comuni, soprattutto quelli più piccoli, spesso non dispongono di risorse e competenze sufficienti per affrontare da soli questa sfida. Con questo intervento la Regione intende accompagnarli in un percorso concreto di rafforzamento dei sistemi digitali e di maggiore protezione dei dati dei cittadini».



Il provvedimento si inserisce nel percorso già avviato dalla Regione con Cyber2COM, il programma regionale di formazione e sensibilizzazione rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni per rafforzare la cultura della sicurezza informatica all’interno delle amministrazioni locali. Un progetto che punta non solo a migliorare le infrastrutture tecnologiche, ma anche ad accrescere la consapevolezza e le competenze di chi quotidianamente utilizza i sistemi digitali della pubblica amministrazione. «La cybersicurezza – aggiunge l’assessora – è cultura organizzativa, consapevolezza e capacità delle amministrazioni di prevenire e gestire i rischi digitali. Cyber2COM nasce proprio con questo obiettivo: accompagnare i Comuni in un percorso di crescita che rafforzi l’intero ecosistema digitale della Sardegna».



I contributi saranno assegnati secondo criteri di priorità che favoriscono i Comuni di dimensioni più piccole e gli enti che hanno già aderito ai percorsi Cyber2COM, con l’obiettivo di sostenere in particolare le realtà amministrative più esposte alle criticità organizzative e tecnologiche. Nell’ambito dell’iniziativa, la Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT predisporrà l’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi e, in collaborazione con la Polizia Postale e l’Università di Cagliari, elaborerà linee guida operative per supportare i Comuni nella redazione dei documenti di sicurezza e nel coordinamento delle attività di prevenzione e gestione dei rischi informatici