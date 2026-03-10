S.A. 16:58 Introiti e obiettivi sul turismo: focus ad Alghero L’appuntamento del martedì 17 marzo rappresenta un’occasione di condivisione e dialogo dell´Amministrazione comunale con il sistema turistico locale per analizzare i dati e consolidare il percorso di programmazione delle politiche di sviluppo e promozione della destinazione Alghero



ALGHERO - Il Comune di Alghero promuove un momento di confronto con gli operatori del comparto turistico e con le associazioni di categoria finalizzato all’analisi delle dinamiche dei flussi turistici e delle performance della destinazione, nonché alla condivisione delle principali iniziative e degli strumenti programmati per lo sviluppo e il consolidamento delle politiche locali di sviluppo turistico.

L’incontro è in programma martedì 17 marzo, alle ore 15.30, presso la sala conferenze de Lo Quarter e sarà l’occasione per condividere con il sistema turistico locale i risultati dell’ultimo anno e le progettualità in corso. Nel corso della riunione verranno presentati i dati turistici del Comune di Alghero relativi al 2025, con un inquadramento nel contesto più ampio della Sardegna e del panorama nazionale. Saranno inoltre illustrati gli interventi realizzati e programmati nel settore turistico grazie alle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno, strumento che negli ultimi anni ha consentito di sostenere azioni di promozione, servizi e iniziative a supporto della destinazione.



Un ulteriore focus sarà dedicato all’analisi delle percezioni e del livello di soddisfazione dei visitatori nel corso del 2025, insieme ai risultati relativi al posizionamento e percezione della destinazione Alghero nell’ambiente digitale. Nel corso dell’incontro verranno presentati i primi risultati del progetto di definizione di un catalogo di prodotti turistici della destinazione Alghero, pensato come strumento di valorizzazione delle risorse culturali, ambientali ed esperienziali del territorio.

All’incontro interverranno il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, l’assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico Ornella Piras, il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e il Presidente dell’Azienda Speciale Parco Naturale Regionale di Porto Conte Emiliano Orrù. Sono previsti anche gli interventi dei rappresentanti delle associazioni di categoria, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto sulle prospettive del settore e sulle strategie di sviluppo turistico della città. L’appuntamento rappresenta un’occasione di condivisione e dialogo con il sistema turistico locale per analizzare i risultati raggiunti e consolidare il percorso di programmazione delle politiche di sviluppo e promozione della destinazione Alghero.