S.A. 18:49
Muratori in casa di una 90enne la derubano
Un uomo in concorso con un complice, ha pianificato l´attività criminale tra i mesi di gennaio e febbraio, periodo in cui i due erano impegnati in lavori di muratura presso l´abitazione della vittima, una 90enne sassarese. Sottratti gioielli e soldi dal bancomat
Muratori in casa di una 90enne la derubano

SASSARI - Nel corso della serata di martedì 10 marzo, a Sassari, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal Tribunale di Sassari arrestando un uomo ritenuto responsabile dei reati di autoriciclaggio, indebito utilizzo di carte di credito e furto aggravato in abitazione. L’attività d’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Sassari, è scaturita dalla denuncia di un’anziana donna che si era rivolta ai Carabinieri dopo aver riscontrato, tramite il proprio istituto bancario, che dal suo conto corrente erano stati eseguiti a sua insaputa numerosi prelievi per un ammontare complessivo di 4.500 euro.

Le investigazioni condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di appurare come l'arrestato, in concorso con un complice, avesse pianificato l'attività criminale tra i mesi di gennaio e febbraio, periodo in cui i due erano impegnati in lavori di muratura presso l'abitazione della vittima. Gli indagati hanno agito approfittando dell’evidente condizione di vulnerabilità della donna, affetta da un importante deficit uditivo e da marcate difficoltà nella deambulazione. Secondo quanto ricostruito, i due soggetti, approfittando della fiducia della novantenne, le hanno sistematicamente sottratto la carta bancomat per effettuare i prelievi, avendo cura di riporla ogni volta al suo posto per non destare sospetti. Contemporaneamente, i due si sono impossessati di una cassettina metallica contenente numerosi preziosi, a cui l’anziana è particolarmente legata poiché rappresentano i ricordi di un’intera vita.

Grazie alle meticolose ricerche messe in atto, i Carabinieri sono riusciti a recuperare gran parte della refurtiva presso alcuni esercizi Compro Oro di Sassari, dove i due indagati si erano recati per monetizzare i colpi, configurando così il reato di autoriciclaggio. In particolare sono stati recuperati i seguenti preziosi: 1 orologio in oro bianco; 3 orecchini in oro; 3 anelli in oro con pietre preziose; 1 anello in oro con diamante; 5 bracciali in oro; 1 collier. Il valore complessivo dei beni ritrovati, che saranno presto restituiti alla legittima proprietaria, ammonta a circa 5.000 euro.

Già il 26 febbraio scorso, i Carabinieri della Stazione di Sassari avevano arrestato in flagranza di reato il complice sorpreso nei pressi di un Compro Oro mentre tentava di vendere parte della refurtiva. I militari dell’Arma hanno anche accertato che al fine di eludere le indagini, i due soggetti avevano tentato di cancellare le tracce del loro passaggio eliminando i propri numeri dalla rubrica telefonica della vittima e danneggiando l'impianto di videosorveglianza dell’abitazione. Entrambi gli indagati si trovano ora sottoposti alla misura degli arresti domiciliari e le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Sassari.
11 marzo
Cadavere di una donna nel mare di Alghero
12 marzo
Ruba al supermercato e fugge: fermato ad Alghero
12 marzo
1,7 milioni per 58 ricercatori negli atenei sardi



