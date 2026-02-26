Alguer.it
Mario Biondi in concerto l´11 agosto a Neoneli
S.A. 16:42
Il festival Dromos aggiunge un´altra tessera al mosaico della sua ventottesima edizione, che come ogni estate si snoderà fra vari centri e località della provincia di Oristano
CABRAS - Dopo aver annunciato i primi appuntamenti del cartellone – il piano solo di Stefano Bollani il 29 luglio nell'area archeologica di Tharros e i Subsonica il 16 agosto a Cabras – il festival Dromos aggiunge un'altra tessera al mosaico della sua ventottesima edizione, che come ogni estate si snoderà fra vari centri e località della provincia di Oristano: l'11 agosto, Neoneli accoglierà Mario Biondi, in concerto alle 22 in località S'Angelu, uno degli scenari più affascinanti del festival, immerso nel paesaggio del Barigadu. Con la sua voce profonda, calda e immediatamente riconoscibile, il cantante catanese, classe 1971, è da oltre vent'anni uno degli interpreti italiani più apprezzati nel panorama internazionale del soul e del jazz. La sua storia artistica prende una svolta decisiva nel 2006 con il successo di "This Is What You Are", brano che conquista radio e pubblico in tutta Europa. Il timbro baritonale e l'eleganza interpretativa, spesso accostati alle grandi voci della tradizione soul come Teddy Pendergrass, Isaac Hayes e Barry White, hanno reso Mario Biondi una figura unica nella musica italiana.

Il debutto discografico con "Handful of Soul", realizzato insieme all'High Five Quintet, segna l'inizio di una carriera in costante crescita; l'album mescola rhythm & blues, jazz e swing e apre a Biondi le porte del mercato internazionale. Da allora il suo percorso artistico si è arricchito di collaborazioni prestigiose e progetti sempre diversi, dal successo di "If" del 2009 – con brani scritti anche da Burt Bacharach – fino ai lavori più recenti che hanno consolidato la sua dimensione globale. Tra gli album più significativi figurano "Sun", pubblicato nel 2013 con la partecipazione di artisti come Al Jarreau e Chaka Khan, e "Brasil", registrato a Rio de Janeiro nel 2018, un viaggio musicale attraverso le molteplici sfaccettature della tradizione brasiliana. Pubblicato nel 2023, "Crooning Undercover" ha dato vita a un lungo ciclo di concerti internazionali che ha superato i cento appuntamenti tra Italia e oltre venti paesi. L'intensa attività live ha portato Biondi nei principali festival e teatri del mondo, fino agli eventi del 2024 e del 2025 che hanno celebrato la sua carriera internazionale e aperto la strada ai festeggiamenti e al tour "This is what you are" che farà tappa questa estate a Dromos per il ventesimo anniversario di "Handful of Soul", l'album che l'ha consacrato definitivamente sulla scena soul-jazz mondiale.

Nell'arco di questi quattro lustri, Mario Biondi ha attraversato con naturalezza linguaggi e generi diversi; il prossimo 11 agosto la sua voce intensa e avvolgente porterà a Neoneli una serata all'insegna del soul e delle grandi atmosfere jazz, tra classici del suo repertorio e brani più recenti, in uno dei contesti più suggestivi del festival. L'appuntamento si inserisce nel percorso dell'edizione numero ventotto di Dromos, che si presenta sotto il titolo "Dromos Secrets": un tema che invita a esplorare il non detto, il mistero e ciò che si rivela lentamente attraverso l'esperienza artistica. In un tempo dominato dall'iper-visibilità e dalla comunicazione immediata, il festival sceglie di restituire valore all'attesa, alla scoperta e alla dimensione dell'ascolto. «Un ringraziamento a tutta la macchina organizzativa di Dromos, grazie alla quale anche piccoli paesi, marginali e lontani dai grandi circuiti musicali ed artistici, possono ospitare eventi di questa caratura» dichiara il sindaco di Neoneli Salvatore Cau: «Eventi importanti perché uniscono la bellezza dello spettacolo offerto a momenti di socialità e condivisione, ma altrettanto importanti per l'effetto vetrina che generano per i territori interessati, ricchi di storia, bellezze naturalistiche e di cultura enogastronomica.»

Nella foto: Mario Biondi
