Nave mercantile fermata a Porto Torres

PORTO TORRES - Ieri, nel corso di un’ispezione condotta dal Nucleo Port State Control (PSC) designato dalla Direzione marittima di Olbia, è stata disposta la detenzione, a seguito del riscontro di gravi irregolarità in materia di sicurezza della navigazione, di una nave mercantile battente bandiera non comunitaria, impegnata in operazioni commerciali nel porto di Porto Torres. L’attività ispettiva ha evidenziato carenze significative nella gestione e nel mantenimento dell’impianto antincendio di bordo, tali da compromettere l’efficacia dei sistemi di prevenzione e risposta in caso di incendio.



Le irregolarità riscontrate sono state giudicate di natura grave, con potenziale impatto sulla sicurezza dell’equipaggio, della nave e dell’ambiente marino. Alla luce delle non conformità emerse, in applicazione delle convenzioni internazionali vigenti in materia di sicurezza della navigazione e tutela della vita umana in mare, l’Autorità competente ha disposto la detenzione dell’unità, che rimarrà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza prescritte. La nave potrà riprendere la navigazione solo dopo l’eliminazione di tutte le deficienze rilevate e a seguito di esito favorevole di una nuova ispezione da parte del Nucleo PSC. L’azione di controllo rientra nella costante attività svolta dall’Autorità Marittima e dal Nucleo Port State Control, finalizzata a garantire il rispetto degli standard internazionali di sicurezza, la salvaguardia della vita umana in mare e la protezione dell’ambiente marino.