Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresCronacaPorto › Nave mercantile fermata a Porto Torres
S.A. 19:23
Nave mercantile fermata a Porto Torres
L’attività ispettiva della Capitaneria ha evidenziato carenze significative nella gestione e nel mantenimento dell’impianto antincendio di bordo
Nave mercantile fermata a Porto Torres

PORTO TORRES - Ieri, nel corso di un’ispezione condotta dal Nucleo Port State Control (PSC) designato dalla Direzione marittima di Olbia, è stata disposta la detenzione, a seguito del riscontro di gravi irregolarità in materia di sicurezza della navigazione, di una nave mercantile battente bandiera non comunitaria, impegnata in operazioni commerciali nel porto di Porto Torres. L’attività ispettiva ha evidenziato carenze significative nella gestione e nel mantenimento dell’impianto antincendio di bordo, tali da compromettere l’efficacia dei sistemi di prevenzione e risposta in caso di incendio.

Le irregolarità riscontrate sono state giudicate di natura grave, con potenziale impatto sulla sicurezza dell’equipaggio, della nave e dell’ambiente marino. Alla luce delle non conformità emerse, in applicazione delle convenzioni internazionali vigenti in materia di sicurezza della navigazione e tutela della vita umana in mare, l’Autorità competente ha disposto la detenzione dell’unità, che rimarrà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza prescritte. La nave potrà riprendere la navigazione solo dopo l’eliminazione di tutte le deficienze rilevate e a seguito di esito favorevole di una nuova ispezione da parte del Nucleo PSC. L’azione di controllo rientra nella costante attività svolta dall’Autorità Marittima e dal Nucleo Port State Control, finalizzata a garantire il rispetto degli standard internazionali di sicurezza, la salvaguardia della vita umana in mare e la protezione dell’ambiente marino.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:00
«Porto, persi tre milioni di euro»
Giorgio Gadoni e Salvatore Carta della Lega sezione di Alghero ritornano sulla progettualità del Porto e in particolare del molo di sopraflutto, a qualche giorno dalla conferenza stampa dell´assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu ad Alghero
9:16
«Porto, solo alibi sbloccate l´iter»
Il duro attacco all´indirizzo di Regione e Amministrazione comunale di Alghero da parte di Alessandro Cocco, capogruppo consiliare Fratelli d’Italia Alghero, sui lavori al Porto, in particolare al molo di sopraflutto, di cui si è parlato in una recente conferenza stampa a Porta Terra
19/1/2026
Porto e Palacongressi, strigliata di Piu
Davvero pesanti le responsabilità sulla classe politico-amministrativa algherese: sul porto e la riqualificazione del molo di sopraflutto la regione starebbe aspettando invano il Piano regolatore, mentre sul futuro del Palacongressi si attende addirittura una proposta progettuale. Ecco le parole di Antonio Piu
18/1«Altro che pontile, ultimate il molo»
18/1«Rispolverare il pontile galleggiante di Busquets»
18/12Porti Turistici: in arrivo 4mila posti barca
11/12Chiamata di imbarco per un marinaio a Porto Torres
13/12Consorzio Porto di Alghero, rinnovato il mandato
13/12Portualità turistica, si presenta il piano
6/12Porto, un quadriennio di crescita e sviluppo
5/12150mila euro al Porto di Fertilia
1/12«Porto, il Comune sia protagonista»
26/11Crociere, ultimo scalo oggi ad Arbatax
« indietro archivio porto »
22 gennaio
Secal, raffica di cartelle e fermi amministrativi
22 gennaio
Anche Ryanair su Tirana: tutte le ripartenze
22 gennaio
Intelligenza artificiale: corso under 18



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)