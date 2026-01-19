Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPorto › «Porto, persi tre milioni di euro»
S.A. 15:00
«Porto, persi tre milioni di euro»
Giorgio Gadoni e Salvatore Carta della Lega sezione di Alghero ritornano sulla progettualità del Porto e in particolare del molo di sopraflutto, a qualche giorno dalla conferenza stampa dell´assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu ad Alghero
«Porto, persi tre milioni di euro»

ALGHERO - «Il molo di sopraflutto del porto di Alghero, purtroppo, si è trasformato in un simbolo di sprechi e responsabilità da accertare. I lavori infiniti su questa infrastruttura strategica hanno rivelato gravi problemi strutturali, compromettendo la stabilità dell'opera e rendendola, di fatto, inutilizzabile». Giorgio Gadoni e Salvatore Carta della Lega sezione di Alghero ritornano sulla progettualità del Porto e in particolare del molo di sopraflutto, a qualche giorno dalla conferenza stampa dell'assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu ad Alghero.

«Quest’opera, che avrebbe dovuto generare lavoro e nuove opportunità per la portualità algherese, è diventata un triste monumento all'inefficienza. È inaccettabile pensare che siano stati persi tre milioni di euro di finanziamenti, ottenuti dal precedente governo regionale una situazione che potrebbe portare la Corte dei Conti ad avviare una verifica sulle responsabilità erariali. L'assessore Regionale alle Opere pubbliche Piu, intervenuto in merito alla questione, dopo aver sottolineato le responsabilità dell'amministrazione comunale, avrebbe annunciato finanziamenti, che non sono altro che la conferma di quelli già assegnati ad Alghero e non spesi. La situazione attuale è urgente e richiede interventi costosi, ma indispensabili. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi» concludono Carta e Gadoni.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:16
«Porto, solo alibi sbloccate l´iter»
Il duro attacco all´indirizzo di Regione e Amministrazione comunale di Alghero da parte di Alessandro Cocco, capogruppo consiliare Fratelli d’Italia Alghero, sui lavori al Porto, in particolare al molo di sopraflutto, di cui si è parlato in una recente conferenza stampa a Porta Terra
19/1/2026
Porto e Palacongressi, strigliata di Piu
Davvero pesanti le responsabilità sulla classe politico-amministrativa algherese: sul porto e la riqualificazione del molo di sopraflutto la regione starebbe aspettando invano il Piano regolatore, mentre sul futuro del Palacongressi si attende addirittura una proposta progettuale. Ecco le parole di Antonio Piu
18/1«Altro che pontile, ultimate il molo»
18/1«Rispolverare il pontile galleggiante di Busquets»
18/12Porti Turistici: in arrivo 4mila posti barca
11/12Chiamata di imbarco per un marinaio a Porto Torres
13/12Consorzio Porto di Alghero, rinnovato il mandato
13/12Portualità turistica, si presenta il piano
6/12Porto, un quadriennio di crescita e sviluppo
5/12150mila euro al Porto di Fertilia
1/12«Porto, il Comune sia protagonista»
26/11Crociere, ultimo scalo oggi ad Arbatax
« indietro archivio porto »
22 gennaio
Secal, raffica di cartelle e fermi amministrativi
22 gennaio
Intelligenza artificiale: corso under 18
22 gennaio
«Subito la sospensione delle cartelle Secal»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)