«Porto, persi tre milioni di euro» Giorgio Gadoni e Salvatore Carta della Lega sezione di Alghero ritornano sulla progettualità del Porto e in particolare del molo di sopraflutto, a qualche giorno dalla conferenza stampa dell´assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu ad Alghero



ALGHERO - «Il molo di sopraflutto del porto di Alghero, purtroppo, si è trasformato in un simbolo di sprechi e responsabilità da accertare. I lavori infiniti su questa infrastruttura strategica hanno rivelato gravi problemi strutturali, compromettendo la stabilità dell'opera e rendendola, di fatto, inutilizzabile». Giorgio Gadoni e Salvatore Carta della Lega sezione di Alghero ritornano sulla progettualità del Porto e in particolare del molo di sopraflutto, a qualche giorno dalla conferenza stampa dell'assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu ad Alghero.



«Quest’opera, che avrebbe dovuto generare lavoro e nuove opportunità per la portualità algherese, è diventata un triste monumento all'inefficienza. È inaccettabile pensare che siano stati persi tre milioni di euro di finanziamenti, ottenuti dal precedente governo regionale una situazione che potrebbe portare la Corte dei Conti ad avviare una verifica sulle responsabilità erariali. L'assessore Regionale alle Opere pubbliche Piu, intervenuto in merito alla questione, dopo aver sottolineato le responsabilità dell'amministrazione comunale, avrebbe annunciato finanziamenti, che non sono altro che la conferma di quelli già assegnati ad Alghero e non spesi. La situazione attuale è urgente e richiede interventi costosi, ma indispensabili. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi» concludono Carta e Gadoni.