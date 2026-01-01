Cor 10:00 Valzer di assessori in regione: via la Motzo Così Marco Tedde (Forza Italia): «licenziata con un sms. Metodo sconcertante che certifica la crisi della Giunta Todde e del suo stesso gruppo politico»



ALGHERO - «Il licenziamento con un sms dell’assessora Mariaelena Motzo e il contestuale avvicendamento con Sebastian Cocco alla guida dell’assessorato agli Affari generali nella Giunta presieduta da Alessandra Todde rappresentano l’ennesimo passaggio traumatico che certifica la profondità della crisi politica all’interno della maggioranza regionale». Lo dichiara il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde. «Colpisce innanzitutto il metodo con cui si è arrivati a questa decisione. Un’assessora revocata con un semplice messaggio e, fatto ancora più grave, il nuovo capogruppo di Uniti per Todde, Valdo Di Nolfo, che censura il metodo e dichiara di aver appreso dalla stampa della firma del decreto di revoca e della nomina del nuovo assessore. Un elemento che rappresenta un forte indizio della grave crisi politica che sta minando non solo il cosiddetto Campo largo, ma soprattutto il gruppo Uniti per Todde, nato proprio attorno alla figura della presidente».



«Quando persino il gruppo politico costruito dalla presidente non viene coinvolto nelle decisioni più rilevanti e ne viene informato a cose fatte attraverso i giornali – prosegue Tedde – significa che la frattura interna alla maggioranza è ormai evidente e che la gestione politica della Giunta procede in modo sempre più solitario e disordinato». «Questa instabilità finisce inevitabilmente per riflettersi sull’azione di governo della Regione proprio mentre la Sardegna avrebbe bisogno di stabilità e di una guida forte. Una situazione ancora più preoccupante se si considera che la presidente Todde mantiene anche la delega alla sanità, un settore oggi attraversato da criticità profondissime e che avrebbe invece bisogno di programmazione, attenzione e capacità di coordinamento».



«La Sardegna sta vivendo una fase economica e sociale particolarmente delicata, con una sanità in forte sofferenza e territori che attendono risposte concrete. Aggravata da una situazione internazionale molto critica, con l’aumento dei prezzi dei carburanti che deprime il sistema economico regionale. In questo contesto – conclude Tedde – assistere a continui scossoni e a modalità di gestione della macchina regionale da “dilettanti allo sbaraglio” non può che aumentare la preoccupazione per il futuro dell’isola».