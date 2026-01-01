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Cor 12:54
Otto comuni sardi premiati Plastic Free
Tra questi spicca Aglientu, che ha ottenuto il massimo riconoscimento delle tre tartarughe, assegnato ai Comuni che si distinguono per risultati particolarmente significativi nelle politiche ambientali
Otto comuni sardi premiati Plastic Free

SASSARI - Sono 8 i Comuni sardi premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Ad essere premiati sono stati i Comuni di Teulada (SU, 2 tartarughe), Oristano (2), Castelsardo (SS, 2), Stintino (SS, 2), Aglientu (OT, 3 tartarughe), Badesi (OT, 2), Olbia (OT) e San Teodoro (OT). Tra questi spicca Aglientu, che ha ottenuto il massimo riconoscimento delle tre tartarughe, assegnato ai Comuni che si distinguono per risultati particolarmente significativi nelle politiche ambientali.

«C’è molta soddisfazione per questo risultato – dichiara Maria Francesca Carone, referente regionale Plastic Free Sardegna, presente con il vicereferente regionale Andrea Pigato –. La partecipazione dalla nostra regione tra referenti, volontari e amministratori quest’anno è stata molto sentita. Un aspetto molto bello è stata la presenza alla premiazione anche di referenti e amministratori di Comuni sardi non premiati. Sono venuti comunque per assistere alla manifestazione e sono certa che torneranno nei loro territori con una motivazione ancora più forte per stimolare le proprie amministrazioni e intraprendere questo percorso».

A livello nazionale sono 141 i Comuni italiani premiati durante la cerimonia della quinta edizione del riconoscimento, che si è svolta al Teatro Olimpico di Roma. Le amministrazioni sono state selezionate per l’impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti sostenibili e in una gestione virtuosa del territorio.
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