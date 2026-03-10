Cor 15:11 Il Referendum sotto la lente ad Alghero Martedì 17 marzo 2026, alle ore 18, presso la sede di Via Giuseppe Mazzini 99 ad Alghero, si terrà l´incontro pubblico "Il Referendum sotto la Lente", un approfondimento aperto alla cittadinanza sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo 2026



ALGHERO - L'iniziativa, promossa dal Movimento 5 Stelle Alghero, si propone di offrire ai cittadini un momento di informazione e confronto su un appuntamento democratico di fondamentale importanza. Il referendum confermativo chiede agli italiani di esprimersi sulla legge di revisione costituzionale che interviene sull'ordinamento giurisdizionale, nota come "Riforma Nordio", la quale prevede, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la scissione del Consiglio Superiore della Magistratura in due organi distinti e l'istituzione di una Corte disciplinare.



A guidare il dibattito saranno due relatori di alto profilo: Mario Perantoni, deputato del Movimento 5 Stelle, già Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nella XVIII legislatura (2020-2022). Avvocato sassarese, civilista e penalista, patrocinante in Cassazione, è una delle voci più autorevoli del panorama giuridico e parlamentare sardo. Attualmente membro della Commissione Difesa, Perantoni è da sempre in prima linea sui temi della giustizia e della tutela dei diritti costituzionali. Maria Graziella Serra, avvocata, figura di riferimento nel panorama politico e civico algherese, porterà la propria competenza giuridica per analizzare nel dettaglio le implicazioni della riforma costituzionale sottoposta a referendum.



L'incontro di martedì sarà l'occasione per approfondire e per rispondere alle domande dei cittadini. «Riteniamo fondamentale che i cittadini possano esercitare il proprio diritto di voto in maniera informata e consapevole - dichiarano gli organizzatori. Questo incontro nasce dalla volontà di offrire uno spazio di approfondimento serio e accessibile, con relatori qualificati che possano aiutare a comprendere la portata delle modifiche costituzionali in gioco». L'evento è aperto a tutta la cittadinanza. La partecipazione è libera e gratuita.